"Обещал сделать!" Одиозный Садальский накинулся на Зеленского из-за русского языка

Мария Дидык Люди 17:03, 7.05.2020

Одиозный российский актер Станислав Садальский жестко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за русского языка. Он заявил, что "для американцев русские, украинцы и белорусы - один народ".

Об этом Садальский написал на своей странице в социальной сети Instagram.

Садальский обратился к Зеленскому на украинском языке, чем удивил поклонников.

"Для американцев русские, украинцы и белорусы - один народ. И правильно почему это не хочет понять господин Зеленский? Как вы думаете почему? Эх Владимир, толку с вашего управления не будет! Ведь обещал сделать русский язык государственным", - написал актер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская телеведущая Елена Малышева нарвалась на жесткую критику со стороны актера Станислава Садальского.

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