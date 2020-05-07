"Обещал сделать!" Одиозный Садальский накинулся на Зеленского из-за русского языка

Одиозный российский актер Станислав Садальский жестко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за русского языка. Он заявил, что "для американцев русские, украинцы и белорусы - один народ".
Об этом Садальский написал на своей странице в социальной сети Instagram.
Садальский обратился к Зеленскому на украинском языке, чем удивил поклонников.
"Для американцев русские, украинцы и белорусы - один народ. И правильно почему это не хочет понять господин Зеленский? Как вы думаете почему? Эх Владимир, толку с вашего управления не будет! Ведь обещал сделать русский язык государственным", - написал актер.
🇷🇺Для американцев русские, украинцы и белорусы - один народ. 🇺🇦 І правильно чому це не хоче зрозуміти пан Зеленський? Як ви думаєте чому? Ех Володимир-толку з Вашого управління не буде! Адже обіцяв зробити російську мову державною! Збрехав #садальский #зеленский #россия #украина #белоруссия ❤️В ШВЕЙЦАРИИ ЧЕТЫРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЯЗЫка! #русскийязык #европа#брехня #швейцариярулит
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская телеведущая Елена Малышева нарвалась на жесткую критику со стороны актера Станислава Садальского.
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