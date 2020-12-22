О двух Рождествах, как проспал Новый год и о праздновании в Америке: блиц-интервью с Остапчуком

Украинский шоумен, стендап-комик и ведущий шоу "Новорічна ніч на каналі "Україна" Владимир Остапчук стал героем новогоднего блиц-интервью для OBOZREVATEL.

Артист рассказал, как 2020 год изменил его жизнь, о семейных традициях, вспомнил смешные истории из детства и поделился своим списком ТОП новогодне-рождественских фильмов.

– Как будете отмечать Новый год? И с кем?

– Уже достаточно много лет я встречаю Новый год на работе. В этом году пока ничего не понятно, поэтому есть два плана. План А – на работе. План Б – со своей женой дома или в компании с друзьями. Но сейчас все очень быстро меняется, поэтому думаю, это решится в последние дни перед Новым годом. Это не от нас зависит, а от обстоятельств.

– Что вам принес уходящий 2020 год?

– Многие шутят, и мэмы даже есть в духе "2020-й, прекрати!". Но для меня это был очень знаковый год. И в личной жизни, потому что я женился. И в профессиональном плане, потому что я стал ведущим самого большого и инновационного на украинском телевидении, неожиданного для меня и для всей страны шоу "Маска", которое выходит в начале 2021-го. Это был крутой год, кто бы что ни говорил.

– Что пожелаете себе в Новом году? Чего хотите достичь в 2021?

– Я здесь буду банален. Здоровья, в первую очередь – это очень важно сейчас для каждого из нас. Спокойствия, гармонии во всем, развития... Конечно же, хочу еще деток. Пускай этот год будет хотя бы не хуже 2020-го, и это уже будет хорошо.

– Есть ли у вас какие-то традиции на Новый год? И на Рождество?

– Нет, потому что мы с родными не очень религиозная семья. Но, конечно, всегда собирались на Рождество за большим дружным столом. Надеюсь, мы не будем изменять традиции и сделаем это уже в 2021-м, на православное. А жена у меня католичка, поэтому я буду дважды встречать Рождество. К тому же, я еще и уманчанин, значит, у меня не только два Рождества, но и два Новых года, так как в сентябре все уманчане празднуют еврейский Новый год.

– Какие блюда на вашем столе всегда бывают на новогодние и рождественские праздники?

– Я не очень люблю советскую традицию новогодних застолий. Единственное, что: мама еще с детства готовила нам картошку с мясом и подливой – очень вкусно! Вот это обязательно должно быть на столе. А в остальном: я давно уже не ем салат из крабовых палочек, оливье, шпроты… Бокал шампанского – это, конечно же, неизменная традиция. А на Рождество – это кутя. Кстати, я сам делаю, меня еще в детстве бабушка научила. Я готовлю вкусную кутю с шоколадными конфетами.

– Украшаете ли елку? Живую или искусственную?

– Я не ставлю живую ёлку: у меня есть четкая позиция в этом вопросе. Если мне хочется, чтобы был запах хвои, – куплю несколько веточек. Это лучше, чем я буду понимать, что кто-то срубил елку, а через 2-3 недели выбросил. Поэтому да, наряжаем искусственную. А потом, как настоящий мужик, вынесу её только после 8 марта (смеется).

– Как отмечали Новый год и Рождество в детстве?

– Мы просто собирались у нас дома: приходили кумовья, друзья – у нас была шумная компания. Не то, чтобы мы праздновали Рождество… Просто собирались после 1-го января. А сам Новый год всегда был для нас семейным праздником. Мы никого не приглашали. Включали "Голубой огонек" по телевизору, ели и праздновали.

Помню, кажется, в третьем классе на Рождество, пока родители провожали гостей, мы со старшим братом посливали вино (все же так делали в детстве?) и выпили. У меня тогда так кружилась голова…

А еще один Новый год я проспал. Вечером 31-го говорю: "Мам', сейчас только 8 часов вечера. Я лягу поспать, а к 00:00 разбудишь меня". А потом мне мама сказала: я так крепко спал, что она не смогла разбудить. Зато я встал в 7:00 бодренький.

– Предлагают ли вам в этом году выступать на новогодних корпоративах? Сколько стоит вас пригласить? Какой был ваш самый высокий гонорар за новогоднее выступление?

– По поводу гонораров – не скажу этой информации, это не совсем корректно. Но да, гонорар немаленький – я всё-таки топовый ведущий в нашей стране. Конечно, предлагают предновогодние и новогодние корпоративы. В этом году речь больше об онлайн-мероприятиях в связи с пандемией. Но всё равно – это неизменная традиция, ведь людям хочется праздника. А лучший волшебник, который его сделает, – это Остапчук.

– Назовите свой ТОП список новогодне-рождественских фильмов.

– Люблю новогодние комедии, "Один дома", например. Обожаю фильм "Чародеи". "Иронию судьбы, или С легким паром!" знаю наизусть. Вот это ТОП список фильмов, которые смотрю в предновогодний период. Мне очень нравится, когда в этих фильмах ёлки наряжают, дома… Классно! Однажды я отмечал новогодние праздники не в Украине, в Канаде. И они там действительно намного больше тратят на украшение домов – это очень чарующе выглядит.

У нас даже с Кристиной была мечта (сейчас, из-за пандемии, она пока невозможна) – полететь в Нью-Йорк на рождественские праздники. Возможно, получится в следующем году. И в целом я очень люблю холодный период: когда снег, мороз – это классно.

Также в новогоднем блиц-опросе для OBOZREVATEL приняли участие такие украинские знаменитости: