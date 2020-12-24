О желании выспаться, запретных блюдах и судьбоносном "Голубом огоньке": новогоднее блиц-интервью с Тарабаровой

Известная украинская певица Светлана Тарабарова в преддверии новогодне-рождественских праздников рассказала, как будет отмечать Новый год, о чем мечтает и чего хочет достичь в будущем году, а также призналась, какие традиции зарождаются в эту пору в их семье.

О новогодних корпоративах и онлайн-мероприятиях вместо концертов знаменитость поведала в блиц-интервью для OBOZREVATEL. Также артистка сказала, верит ли в новогодне-рождественские гадания и как относится к этим мистическим ритуалам.

– Как будете отмечать Новый год? И с кем?

– 2020 год научил ничего не загадывать вперед дальше чем на неделю. Артисты, как правило, встречают Новый год на сцене, но у пандемии на это – свои планы, так что моя новогодняя ночь будет идеально-семейной, и впервые мы встретим год в нашем новом и первом доме.

– Что вам принес уходящий 2020 год?

– Дочь. В сентябре я второй раз стала мамой и все остальные радости и неудачи 2020 года автоматически отходят на второй план. Я мечтала о дочери, и это чудо свершилось.

– Что пожелаете себе в Новом году? Чего хотите достичь в 2021?

– Хочу пожелать себе выспаться (тут мамы меня поймут). И даже боюсь загадывать, но очень хочу пожелать себе снова выйти на сцену – поскольку это моя жизнь и я безумно по ней скучаю.

– Есть ли у вас какие-то традиции на Новый год? И на Рождество?

– Мы еще молодая семья, и только выстраиваем свои традиции (для Ивана это будет 3-й Новый год, а Мария вообще впервые будет его встречать). Хотя одна традиция новогодняя (вернее посленовогодняя) у меня есть: я всегда стараюсь в первых числах января приехать в родной Херсон и поздравить родителей. Надеюсь, локдауна не будет и я смогу их проведать уже полным составом нашей семьи.

– Какие блюда на вашем столе всегда бывают на новогодние и рождественские праздники?

– Новогодние праздники – это повод удариться во все тяжкие и забыть про диетологов. Так что, не удивлю никого, но и оливье, и шуба, и холодец, и обязательно – картошка.

– Украшаете ли елку? Живую или искусственную?

– Да, мы стараемся до святого Николая украсить елку. У нас искусственная в доме и теперь уже есть настоящая, которая растет во дворе. Когда украшаешь елку в доме, появляется какая-то магия, реальный дух рождества, настроение. И хоть на меня и ворчит муж (а у кого-то мужья любят наряжать елку?), но я ведь вижу, что результат ему тоже нравится.

– Как отмечали Новый год и Рождество в детстве?

– Дома, за родительским столом, с обязательными мандаринами и новогодними концертами по телевизору. Мне даже кажется, что желание стать певицей возникло у меня именно при таком просмотре очередного огонька.

– Верите ли вы в гадания? Гадали ли когда-то на новогодние или рождественские праздники?

– Нет. Не верю… Хотя когда-нибудь обязательно сделаю для дочери такую вечеринку и вместе с ней будем гадать, заодно изучая традиции наших предков.

– Предлагают ли вам в этом году выступать на новогодних корпоративах? Сколько стоит вас пригласить? Какой был ваш самый высокий гонорар за новогоднее выступление?

– В этом году слово "корпоратив" можно смело заносить в красную книгу. Есть заявки на онлайн-мероприятия, но пока все в стадии согласования…

– Какие необычные подарки вам дарили на Новый год?

– Эмоции – каждый раз они неповторимые и запоминаются больше всего. Материальное тускнеет, а воспоминания становятся ярче.

Как мы сообщали ранее, в новогоднем блиц-опросе для OBOZREVATEL также приняли участие украинские знаменитости: