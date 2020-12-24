О травле Дорофеевой, обидах звезд и почему пропали новости с каналов. Интервью с главой телеканалов М1 и М2 Сергеем Перцевым

Глава телеканалов М1 и М2 Сергей Перцев подвел итоги музыкального года, рассказал о главных достижениях, новых проектах и поделился внутренней кухней работы со звездами.

О том, какими качествами должен обладать ведущий, чтобы попасть на канал, чего боятся украинские артисты и устраивают ли скандалы звезды, не получившие премию М1 Music Awards, читайте в эксклюзивном интервью для OBOZREVATEL к девятнадцатилетию телеканала М1.

– Сергей, что по праву можете считать главным достижением в год #М1_18плюс1?

– За время карантина канал очень изменился, технически стал круче. Такой технической базы нет ни у одного канала Украины: мы перешли на игровой движок Unreal Engine, подключенный к серверу; наши студии стали ЗD-шными, все проекты выходят в формате "объединенной реальности", мы поставили крутые экраны – вот это, наверное, самое главное достижение этого года. К тому же, мы очень гордимся теми проектами, которые возникли стихийно, просто потому, что у 2020-го были на нас свои планы. Это и марафон "Сміливе серце" в поддержку медработников, столкнувшихся с пандемией и взявших на себя основной и болезненный удар; и концерт "Ми разом!" с украинскими и белорусскими артистами для поддержания боевого духа братского народа… А преимущественную часть телевизионной осени мы посвятили сериалити "Декрет вже не секрет", работа над которым шла всю беременность Светы Тарабаровой. Узнали об этой новости первыми – и решили показать все красиво и достойно.

– Сейчас телеканал "перепрошился" – и начал использовать во всех своих программах т.н. "объединенную реальность". Что стало главным мотиватором к такому переходу?

– Каждый наш ведущий помещен в отдельное пространство с цифровыми декорациями и реальной ЗD-графикой. К нему есть возможность добавить виртуального персонажа. Наша "объединенная реальность" находится пока в бета-версии. Сподвиг на такой переход мировой опыт. Хочется делать красивую картинку, а использовать дедовские методы – денег и времени не напасешься. Когда был локдаун, у меня возникла идея, которая переросла в технологию. И тогда мы воплотили в жизнь этот проект. Думаю, со временем мы сможем даже похвастаться этой технологией на международной телевизионной выставке. Если раньше мы смотрели на других, то теперь нам есть что показать свое.

– Пока нововведения коснулись уже существующих проектов канала. Новые шоу с новыми лицами планируете?

– Конечно, планируем новые шоу после окончания пандемии. Мы всегда в поиске новых лиц, новых идей, новой энергии.

– Каким должен быть претендент/-ка на роль ведущего / -ей М1, чтобы Вы сказали: "Однозначно да!". Были какие-то интересные случаи с отбором ведущих? Есть определенные внешние параметры, по которым вы отсеиваете?

– Никаких определенных параметров нет. Бывает, приходит человек в образе, настоящий актер, но хочется за образом увидеть реального человека. Людей, которые могут искренне говорить, очень мало. Мы их ищем. Конечно, есть люди, не сразу проявляющие свою индивидуальность и яркость, но мы с нашим 20-летним опытом уже видим человека, у которого есть задатки.

– Вы недавно заявили, что "оффлайн умер" относительно музыки. За 2020-й на счету М1 появился не имеющий аналогов проект "Космічний Weekend". Есть ли идеи коллаборации с артистами на сольные концерты такого же формата? Как считаете, это будет иметь успех?

– Нет, больше мы не планируем таких проектов. Делать их очень интересно, но мало кто такое оценит. Этот проект родился таким образом: была сложная ситуация у артистов, у нас появилась новая технология, подходило время проводить Atlas Weekend – а нельзя было… Хотелось что-то придумать, чтобы о бренде не забыли, чтобы он не "припал пылью" – и мы подумали, что так будет интересно всем: и артистам, и нам. Честно признаюсь, что сделать "Космічний Weekend" было непросто: как технически, так и физически. Но пришло понимание, что такие проекты нужно делать тогда, когда люди их ожидают.

– Чем "музыкальное телевидение" до сих пор "делает" Интернет и YouTube?

– Нельзя сказать, что "делает": все работают в связке. Когда появился Интернет, для людей это было в диковинку, тренды стал задавать YouTube, стали обращать внимание на просмотры. Сейчас уже просмотрами никого не удивишь. YouTube и Интернет воспринимаются как забор, на котором написано слово из трех букв: люди прошли мимо, увидели – и забыли. А если это показывают по телевидению – значит, это для нас выбрали, это можно детям смотреть. Телевидение семьи воспринимают роднее, чем YouTube. Никто никого не "делает", у нас баланс. Американские психологи говорят, что Интернет уходит в сторону бедных людей. Таких, которые не платят, а просто смотрят рекламу. Над телевидением больше работы, чем над Интернетом.

– Кто или что вдохновляет лично Вас больше всего?

– Строители, не важно, чего. Это люди, которые могут что-то придумать и реализовать из понятных запчастей. Если говорить о фамилиях, то это однозначно Илон Маск. Он делает нереальные заявления, над которыми весь мир смеется, а потом он говорит: "Вот вам! Я сейчас занимаюсь вопросами запуска частного спутника". Понимаете, у него ходят корабли по расписанию. Это же вообще кажется нереальным! Восприятие космоса благодаря Илону Маску меняется. Он показал, что воплотить, казалось бы, невозможное – реально. Если раньше разговоры о полете человека на Марс были фантастикой, то сейчас я ему верю. Илон Маск отправит на Марс человека.

– Почему со своих каналов вы убрали новости?

– Потому что ничего не происходит. Высасывать из пальца мы не хотим, зритель ведь все это почувствует. Все, что сейчас происходит, то, как кто-то искрит, – это чтобы не упасть в уныние.

– Насколько поменялось отношение к украинским артистам по сравнению с периодом до 2014 года, до запрета некоторым российским звездам приезжать в Украину с концертами.

– Наверное, у звезд топ-уровня появилось больше заказов, в тот период, когда не было карантина. Потому что дни рождения, свадьбы, корпоративы есть, и их приглашают теперь больше, а других не воспринимают. Во-первых, наше общество очень инертное, а во-вторых, наши артисты не придумывают ничего нового, они долго выезжают на одном и том же, не хотят меняться, будут выжимать образ по максимуму. Сейчас песня появляется на три месяца. Современные артисты хотят записать песню, которая хайпонет сейчас, никто не хочет сделать шедевр. Это происходит по разным причинам: денег нет и из-за этого нет у нас культуры, как в США, где человек ни о чем не беспокоится, кроме себя и общества, для которого он поет.

– Почему в рейтингах просмотров украинского YouTube очень мало отечественных звезд?

– Мне кажется, что причина этих просмотров одна: если обратить внимание на возраст людей, которые смотрят эти клипы, – это тинейджеры 13-14 лет. Дети, у которых внутри подростковый протест сказать слово пи**ка, только погрубее. И это верх протеста. И нельзя судить по этим просмотрам о популярности певцов, это не задает тренд.

– Почему российские исполнители так интенсивно у нас работают, а нам не удается?

– Они наглее. Наглее даже в плане подачи информации от себя аудитории.

– Что мешает нашим быть такими же наглыми?

– Активисты, например. Например, ситуация с Дорофеевой. Артистка выпускает клип – в нем мост, на котором девочка танцует. Да, привязка есть, она украинская певица, в кадре была видна стела с Майдана – это все, что там можно увидеть. Но Надю начали затравливать в сетях. Как теперь на такое реагирует артист, когда делает следующую песню и снимает клип? Он начинает бояться.

– Украинские исполнители, которые ездят с концертами в Россию присутствуют на ваших каналах? Лобода у вас есть?

– Света приезжала к нам недавно, она оторвана от земли и находится в космосе. То, что ей приписывают какие-то высказывания... Если их поискать, то ничего и не найдете. Уехала – ну, и уехала. А что она говорила про страну плохого? Ничего. А то, что Нателла (ее продюсер – Ред.) что-то писала от ее имени и людей накрутили, что это Лобода, – это не она говорила. Если мы хотим видеть своих артистов, тогда нужно вести с ними диалог. Вот я уверен, что если бы вместо того, чтобы жечь факелы, с артистами разговаривали и давали им объясниться – это было бы нормально. С людьми нужно говорить и получать ответы.

– Обижаются ли те звезды, которые не получают премию на М1 Music Awards? Скандалы закатывают?

– Конечно, звезды расстраиваются. Ведь человеку кажется, что он так продуктивно работал, столько всего сделал, а не получил премию. Это же огромная работа: снять клип, заинтересовать зрителей его посмотреть. Есть люди, которые живут в эфире постоянно. Например, Потап – он понимает, что это его жизнь. Все удивляются, почему MOZGI получают премию всегда. Потому что они работают, как сумасшедшие. Леша живет музыкой, ему другие темы не интересны, а многие наоборот: живут одним, а музыка для них – пропуск в светское общество. Получит певец премию или нет – зависит не от нас. Зритель смотрит, а мы просто считаем охваты. И на основании охватов артист получает премию. Все честно.

– Скандалы со звездами, с кем вы разругались в пух и прах, есть такие, с кем не общаетесь из-за этого?

– Я со всеми общаюсь, всех люблю – тех, кто в тесной связи с каналом, создает качественный музыкальный контент. Как я могу с ними не общаться?

– Персоны нон грата на каналах есть?

– Нет. В музыкальную редакцию прислать клип может любой артист. Для попадания в эфир есть редколлегия. Они еженедельно на совещаниях отбирают клипы на М1 и М2.

– Почему украинский шоу-бизнес такой скучный, нет громких скандалов?

– Потому что пирог больше не станет. Как ездили все по знакомым с корпоративами – так и ездят, как ездили все в туры в определенные даты – так и ездят, потому что люди ждут. Все. Скандалы возникают на сытый желудок. А нам хоть бы понять, кто у нас звезда.

– Кто для вас звезда?

– Для меня все звезды, кто себя так чувствует. Но человека, который сейчас бы естественно возник и повел за собой массы, – нет. Вот вроде группы "Грибы" или MONATIK. Когда они возникали, в обществе был взрыв. А сейчас нет никого.