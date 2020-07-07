O.Torvald перепели культовый хит 90-х вместе с украинскими звездами. Видео

Популярная украинская группа O.Torvald взорвала сеть кавером на знаменитый в Украине хит 90-х "А тепер усе інакше" коллектива "Аква Вита".

В ролике, помимо участников группы, также снялись многие украинские артисты: Надя Дорофеева и Позитив, Владимир Дантес, Владимир Остапчук, Alyona Alyona и другие. Видео опубликовано на канале O.Torvald в YouTube (смотрите онлайн в конце новости).

Зрители в клипе также могут увидеть и других друзей коллектива, среди которых такие звезды, как Pianoboy, Alina Pash, Jerry Heil, Юля Юрина (группа YUKO), Мила Еремеева, Дрофа, Максим Сердюк, INGRET, Diezel, Krut, The Hypnotunez, KADNAY, Александр Положинский и Иван Марунич.

Кадр из клипа "А тепер усе інакше" YouTube

Пользователи сети пришли в восторг от яркого видео O.Torvald. В комментариях они поблагодарили музыкантов за свежую, взрывную идею. Также фанаты отметили, что таким образом артисты "вдохнули новую жизнь" в любимую многими украинцами композицию.

Кадр из клипа "А тепер усе інакше" YouTube

"Класс! Слова, мелодия – все просто огонь. Спасибо за этот подарок, хочется встать и танцевать!", – прокомментировали пользователи.

"Крутяк! Жека – красава, объединил в один клип столько звезд и показал единство всех ради музыки", – добавили поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее группа O.Torvald презентовала радикальное видео на песню "Ненавиджу вас всіх", где музыканты резко высказались о глобальных проблемах современного мира, среди которых – коронавирус, домашнее насилие, военные конфликты и другие.