Стратегия завоевания "Холостячки" и о "химии" с Мишиной: блиц-опрос участников проекта

Участники романтического реалити-шоу "Холостячка" на СТБ – Андрей Рыбак, Алексей Тригубенко и Александр Эллерт – приняли участие в блиц-опросе.

После очередного выпуска, в котором определились финалисты "Холостячки", парни в эксклюзивном материале для OBOZREVATEL признались, какая у них была стратегия на ранних этапах знакомства с Ксенией Мишиной, о самом лучшем свидании, а также рассказали свое мнение о воспитании детей и о том, что бы сделали, если их родители были против отношений с девушкой.

Александр Эллерт

Ксения Мишина и Александр Эллерт. Пресс-служба шоу "Холостячка"

1. У вас была на первых этапах общения с Ксенией какая-то стратегия?

– У меня была какая-то тактика, и я ее придерживался (улыбается).

2. Когда ощутили "химию" между вами и Ксенией? После каких событий?

– Наверное, после свидания в пустыне. Оно стало переломным моментом всего нашего с Ксюшей общения. До этой встречи у меня в голове поселилась мысль, что у нас с ней не получается найти общий язык. И что я веду себя как-то несуразно. Пустыня расставила все на свои места.

3. Какая фраза от Ксюши вам запомнилась больше всего?

– "Эта бутоньерка сегодня для тебя" (улыбается).

4. Какое свидание с "Холостячкой" вам запомнилось больше всего и почему?

– Они все яркие! Каждое было особенным. И без них не было бы нашей истории. Все наши встречи – это пазлы.

5. Если ваши родители будут категорически против избранницы, как в такой ситуации поступите?

– Мои родители не будут категорически против Ксюши, если мы говорим о ней. Мама промониторила ее соцсети, пересмотрела интервью. Считает ее мудрой, красивой и потрясающей женщиной.

6. По вашему мнению, какие главные правила воспитания ребенка? Что бы вы разрешали, а что запрещали детям как родитель?

– Я бы ничего не запрещал, кроме стандартного – пить, курить. Я считаю, родитель должен подсказывать ребенку, что правильно, направлять его.

7. Если перед вами встанет вопрос: дружба или любовь, что выберите? И почему?

– Его не встанет. Я попытаюсь разграничить любовь и дружбу.

Андрей Рыбак

Ксения Мишина и Андрей Рыбак. Пресс-служба шоу "Холостячка"

1. У вас была на первых этапах общения с Ксенией какая-то стратегия?

– С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался (смеётся). Если без шуток, то нет. Я всегда действовал интуитивно. Но, конечно, исходя из собственных соображений.

2. Когда ощутили "химию" между вами и Ксенией? После каких событий?

– В день моего рождения, во время нашего общения и свидания. Я еще не понимал, что это: привязанность, химия или какие-то чувства.

3. Какая фраза от Ксюши вам запомнилась больше всего?

– Я помню все диалоги с Ксюшей, но одной конкретной фразы нет.

4. Какое свидание с "Холостячкой" вам запомнилось больше всего и почему?

– Я все свидания помню. Одно из самых важных для меня – знакомство с родителями (в 8-м выпуске), ведь раньше я этого не делал.

5. Если ваши родители будут категорически против избранницы, как в такой ситуации поступите?

– Ничего. Я ведь выбираю девушку себе, а не родителям.

6. По вашему мнению, какие главные правила воспитания ребенка? Что бы вы разрешали, а что запрещали детям как родитель?

– Логично, что запрещал бы то, что ему вредно физически или морально. Старался бы уберечь от пагубного – привычек, компании. Но мои слова несли бы рекомендательный характер, а не запретный. Думаю, я бы стремился к тому, чтобы ребенку было хорошо. Но так как у меня нет еще детей, мне сложно размышлять, каким бы я был отцом.

7. Если перед вами встанет вопрос: дружба или любовь, что выберите? И почему?

– Я бы выбрал не отвечать на этот вопрос.

Алексей Тригубенко

Ксения Мишина и Алексей Тригубенко. Пресс-служба шоу "Холостячка"

1. У вас была на первых этапах общения с Ксенией какая-то стратегия?

– Нет, никакой стратегии не было. Изначально мне хотелось больше возможностей остаться с ней наедине, чтобы пообщаться и понять, какой она человек. Затем я старался в короткие сроки ей открыться и показать, какой я есть.

2. Когда ощутили "химию" между вами и Ксенией? После каких событий?

– Наверное, в Мигии, когда мы летали на воздушном шаре, а потом обедали на природе.

3. Какая фраза от Ксюши вам запомнилась больше всего?

– "Леш, я не могу найти в тебе недостатки" (улыбается).

4. Какое свидание с Холостячкой вам запомнилось больше всего и почему?

– Абсолютно все! Не могу назвать одно. Каждая встреча - удивительна.

5. Если ваши родители будут категорически против избранницы, как в такой ситуации поступите?

– Продолжу строить отношения с девушкой. Это же мой выбор.

6. По вашему мнению, какие главные правила воспитания ребенка? Что бы вы разрешали, а что запрещали детям как родитель?

– Главное, чтобы было желание воспитывать ребенка. Необязательно все уметь или знать. Это придет с опытом.

7. Если перед вами встанет вопрос: дружба или любовь, что выберите? И почему?

– Дружба – это дружба, а любовь – это любовь. Как здесь можно выбрать? Можно и дружить, и любить, ничем не жертвуя.

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