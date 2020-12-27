О рождественском настроении, подарках и волшебстве. Новогодний блиц с Настей Каменских

Украинская певица Настя Каменских (NK) сказала, что ей принес уходящий год, поведала о семейных традициях празднования Рождества, а также призналась, сбылись ли ее прошлогодние желания.

Знаменитость поделилась рассказом о своих достижениях не только в музыкальной карьере, но и в проектах, которые помогли изменить жизнь к лучшему многим украинкам. О гаданиях, новогодних корпоративах и о том, как отмечали праздники в детстве звезды, читайте в блиц-интервью для OBOZREVATEL.

– Как будете отмечать Новый год? И с кем?

– Новый год – один из моих любимых праздников. Приятная праздничная суета, поиски подарков и поздравления – это крутые эмоции, которые тебя наполняют и вдохновляют. Всегда хочется проводить это время с любимыми и родными, дарить им любовь и счастье.

– Что вам принес уходящий 2020 год?

– Я помню, что в начале этого года загадала себе, чтобы мой 2020 был динамичным, счастливым и наполненным новыми интересными вызовами. Как видите, они были и, считаю, что я, моя команда nice2cu и любимые поклонники с ними справились. Да, пандемия внесла значительные коррективы в наши жизни, но мы старались поддерживать связь с друг другом. Мы занимались активно спортом во время моего авторского марафона, где вместе с участниками тренировались онлайн. Позже мы с командой организовали благотворительный интенсив "Rock Your Body" в поддержку подопечных фонда "Таблеточки". Вместе с украинками, которые присоединились к инициативе изменить свою жизнь и ввести новые полезные привычки, мы смогли собрать сумму, которая в скором времени превратится в лекарства для деток с онко. Безумно благодарна моим поклонникам, что они поддерживали и слушали мои треки. Благодаря им мои песни попали в самые популярные мировые чарты Billboard и Shazam Global. Особенно приятно было узнать, что песню "Elefante" поддержало огромное количество людей в Тик Ток. Они запустили новый челлендж: такой крутой танец придумали, что я и сама разучила. Кроме того, я провела несколько онлайн-концертов и выпустила первый испаноязычный альбом "Eclectica", куда вошли песни "Peligroso" и "A huevo". А 27 ноября вышла еще одна новая композиция под названием "Vibe". Этот трек особенный для меня. Он наполнен чувствами страсти и влечения, которые окутывают тело и наполняют его сильными вибрациями. Очень хочется, чтобы слушатели прочувствовали всю эту энергию и прожили вместе со мной самые важные эмоции.

– Что пожелаете себе в Новом году? Чего хотите достичь в 2021?

– Чтобы год был удачным и успешным. Хочу продолжать нести музыку и творчество слушателям, расширять горизонты, и надеюсь, 2021 подарит такую возможность. А еще хочу, чтобы пандемия поскорее закончилась, и у нас не было никаких ограничений и все мы с вами были здоровыми и счастливыми.

– Есть ли у вас традиции на Новый год? И на Рождество?

– Самая увлекательная и любимая традиция – украшать дом, а так же елку, которая растёт у нас во дворе прямо перед окнами гостиной. Всегда вспоминаю, как в детстве мы с родителями развешивали вместе игрушки. В доме у нас раньше стояла искусственная елка. Но сейчас мы украшаем ту, которая растёт на улице. В момент, когда все детали готовы, все украшено и ты зажигаешь гирлянду, сразу погружаешься в атмосферу любви и волшебства. Поэтому всегда стараюсь найти самые красивые праздничные украшения, чтобы придать дому настоящего рождественского настроения.

А еще мне нравится дарить подарки. Считаю, что важнее всего – эмоции, которые ты видишь в глазах близких. Этот момент счастья бесценный.

Алексей Потапенко (Потап) Instagram Алексея Потапенко

– Какие блюда на вашем столе всегда бывают на новогодние и рождественские праздники.

– Я и моя семья придерживаемся здорового образа жизни, поэтому стараемся, чтобы еда была всегда полезной. Конечно, оливье бывает. Я уже рассказывала поклонникам в моем Tелеграм-канале, что в этом году, после такого насыщенного спортивного интенсива, я очень захотела позволить себе съесть традиционные блюда. Поэтому в новогоднюю ночь у меня будет и оливье, и шуба, и бутерброды со шпротами.

– Как отмечали Новый год и Рождество в детстве?

– В кругу семьи и близких. Помню, каждое Рождество мы ходили с родителями и их коллегами из хора Веревки к соседям и пели колядки. Я воспринимала это как важную миссию, поэтому готовилась и разучивала песни заранее.

А когда я жила в Италии, каждое 25 декабря мы традиционно готовили праздничный ужин, на который звали родственников и друзей. Было весело и очень душевно.

– Верите ли вы в гадания? Гадали ли когда-то на новогодние или рождественские праздники?

– Думаю, что все твое всегда будет с тобой, и если ты искренне чего-то хочешь и идешь к целям, прикладывая усилия, ты всегда получишь желаемое. Мы сами в силе вершить свою судьбу, поэтому все только в наших руках и возможностях.

– Предлагают ли вам в этом году выступать на новогодних корпоративах?

– Как я уже говорила, Новый год для меня – важный семейный праздник, поэтому по возможности встречаю его с родными и близкими, но жизнь артиста непредсказуема.