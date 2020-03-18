"Няш-Мяш" Поклонской – 40: прокурорша-предательница за год насобирала "жарких" фото и развелась

Нелегитимный депутат Государственной Думы России, бывший "прокурор" Крыма Наталья Поклонская 18 марта отмечает день рождения. Так, ей исполняется 40 лет.

В связи с этим OBOZREVATEL предлагает узнать, почему "Няш-Мяш" Поклонская развелась со вторым мужем, а также увидеть откровенные фото, которыми она делится в последнее время.

Наталья Поклонская mirnov.ru

Нынешний депутат нелегитимной Госдумы России Наталья Поклонская 11 марта 2014 года оккупационной властью была назначена так называемым "прокурором Крыма". Именно по ходатайству Поклонской был запрещен Меджлис крымскотатарского народа, когда Россия сочла его "экстремистским".

Также Наталья Поклонская работала над обвинениями по делу украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Евромайдана Александра Костенко.

Депутатом Госдумы России Поклонская стала в 2016 году.

Наталья Поклонская ТАСС

В Москве бывший "прокурор" Крыма вышла замуж, ее вторым мужем стал бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в России Иван Соловьев, который старшее ее на девять лет.

Свадьба состоялась в августе 2018 года в оккупированном Крыму, на торжество были приглашены родственники молодоженов и коллеги Поклонской из Госдумы.

Однако брак просуществовал меньше года: в сентябре 2019-го стало известно, что супруги разошлись. Наталья Поклонская отказалась обсуждать свой развод с журналистами. "Комментировать эту новость не буду, предоставив такую возможность бывшему мужу", – сообщила Поклонская в соцсетях.

Наталья Поклонская и Иван Соловьев dailystorm.ru

Наталья Поклонская и Иван Соловьев kp.ru

А вот ее муж Соловьев заявил СМИ, что разводится с женой, поскольку "двум лидерам ужиться в рамках одной семьи очень сложно".

"Один красивый, другой очень красивый. Один умный, другой очень умный. Один целеустремленный, другой очень сильно целеустремленный", – заявил Соловьев.

Также экс-супруг "Няш-Мяш" намекнул, что брак развалился из-за гордыни и амбиций: "Наши амбиции и гордыня заводят нас совсем в другую степь. Не растерять тепло, доверие и уважение – вот главные задачи. А все остальное от лукавого", – сказал он газете "Московский Комсомолец".

Отметим, после развода Наталья Поклонская активно делится горячими фото в соцсетях:

Наталья Поклонская facebook.com/PoklonskayaNV

Наталья Поклонская facebook.com/PoklonskayaNV

Наталья Поклонская facebook.com/PoklonskayaNV

Наталья Поклонская facebook.com/PoklonskayaNV

Наталья Поклонская facebook.com/PoklonskayaNV

Наталья Поклонская facebook.com/PoklonskayaNV

Наталья Поклонская facebook.com/PoklonskayaNV

Наталья Поклонская facebook.com/PoklonskayaNV

Наталья Поклонская facebook.com/PoklonskayaNV

Наталья Поклонская facebook.com/PoklonskayaNV

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нелегитимный депутат Госдумы России, бывший "прокурор" оккупированного Крыма Наталья Поклонская запаниковала из-за заявления президента Украины Владимира Зеленского о намерении провести выборы на территории аннексированного Крыма.

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