"Нужно было положить в больницу": умершего Числова можно было спасти

На днях в Москве скончался популярный актер Александр Числов ("Интерны", "Не родись красивой"). Артист умер из-за пневмонии.

Нарколог Сергей Полятыкин отметил, что артист страдал алкоголизмом и если бы он обратился к врачу еще 30 лет назад, то его можно было бы спасти, пишет Teleprogramma.

"По-хорошему, его нужно было положить в больницу тридцать лет назад. К сожалению, у нас такое вот отношение к больным алкоголизмом работникам сцены и кино: мы считаем это свойством таланта, считаем, что талантливому человеку позволительно больше, чем простому обывателю, относимся с каким-то "пониманием", - говорит нарколог.

Он добавил, что перед смертью актер практически ничего не ел.

"Насколько я понял, больной мало ел, а отсутствие аппетита — это характерная особенность алкоголиков 2-3 стадии во время употребления, на фоне недостатка питательных веществ мало подвижности, на этом фоне снижен иммунитет. В легких при недостатке подвижности возникают застойные явления из-за сниженной вентиляции и сниженного кровоснабжения. Вот вам и пневмония, которая резко утяжеляет состояние человека", - заявил Полятыкин.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в середине августа Числова госпитализировали с подозрением на пневмонию. А за неделю до кончины в эфир вышла телепередача Андрея Малахова, посвященная Числову. На опубликованных в сети кадрах можно увидеть, в каком состоянии находится актер.

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