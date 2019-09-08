"Нудисты на вашей стороне": Бабкина снова показала скандальное обнаженное фото с мужем

Супруга украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана, которая недавно родила третьего ребенка, вызвала ажиотаж в сети опубликовав скандальный обнаженный снимок со своим супругом.

Фото Бабкина разместила на своей странице в Instagram. Поклонники пары оставили множество комментариев и комплиментов супругам.

"Обратной стороной было бы круче. Так сказать, свежо и молодежно", "У вас получилось очень красивое фото, не пошлое", "Смело и красиво", "Все нудисты и натуралисты на вашей стороне", - пишут в сети.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в сети появились интимные фото Сергея и Снежаны Бабкиных. Артист с супругой снялись в откровенной фотосессии.

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