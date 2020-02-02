"Нудистский пляж?" Похудевшая Ёлка похвасталась пикантным фото

Популярная певица Ёлка (Елизавета Иванцив), которая недавно сильно похудела, призналась, что ей не нужен купальник.
"Взгляд человека, который осознает, что покупку купальников в канун этого отпуска официально можно считать самой бесполезной покупкой года", - написала Елизавета под фотографией с пляжа, где она, вероятно отдыхает голышом.
Ёлка (Елизавета Иванцив)
"Правильно, отдыхать на море нужно голышом, тем более женщине. Тем более такой сексуальной как вы, Лиза", "На нудистский пляж рванула?", - пишут Ёлке поклонники.
Артистка добавила, что на указанном фото она естественна, и на ней нет макияжа.
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