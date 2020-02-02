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2 февраля • обновлено в 14:38
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"Нудистский пляж?" Похудевшая Ёлка похвасталась пикантным фото

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Популярная певица Ёлка (Елизавета Иванцив), которая недавно сильно похудела, призналась, что ей не нужен купальник.

"Взгляд человека, который осознает, что покупку купальников в канун этого отпуска официально можно считать самой бесполезной покупкой года", - написала Елизавета под фотографией с пляжа, где она, вероятно отдыхает голышом.

Ёлка (Елизавета Иванцив)

Ёлка (Елизавета Иванцив)

"Правильно, отдыхать на море нужно голышом, тем более женщине. Тем более такой сексуальной как вы, Лиза", "На нудистский пляж рванула?", - пишут Ёлке поклонники.

"Нудистский пляж?" Похудевшая Ёлка похвасталась пикантным фото
"Нудистский пляж?" Похудевшая Ёлка похвасталась пикантным фото

Артистка добавила, что на указанном фото она естественна, и на ней нет макияжа.

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