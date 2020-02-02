"Нудистский пляж?" Похудевшая Ёлка похвасталась пикантным фото

Популярная певица Ёлка (Елизавета Иванцив), которая недавно сильно похудела, призналась, что ей не нужен купальник.

"Взгляд человека, который осознает, что покупку купальников в канун этого отпуска официально можно считать самой бесполезной покупкой года", - написала Елизавета под фотографией с пляжа, где она, вероятно отдыхает голышом.

Ёлка (Елизавета Иванцив)

"Правильно, отдыхать на море нужно голышом, тем более женщине. Тем более такой сексуальной как вы, Лиза", "На нудистский пляж рванула?", - пишут Ёлке поклонники.

Артистка добавила, что на указанном фото она естественна, и на ней нет макияжа.

Читайте также:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся