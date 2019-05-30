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"Ну откуда в вас столько г*вна?" Макаревич эмоционально обратился к россиянам

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Российский музыкант, лидер культовой группы "Машина времени" Андрей Макаревич эмоционально обратился к россиянам из-за критики в свой адрес, отметив, что внутри людей "слишком много г*вна".

Так, артист ответил на нападки, которые свалились на него из-за того, что ранее он согласился с группой выступить под стенами Кремля. Свое мнение по этому поводу Андрей написал на личной странице в Facebook.

Знаменитый музыкант возмутился тому, что в его словах и поступках всегда видят политический контекст, при этом на него "наедут", даже если он просто скажет "мяу".

Андрей Макаревич

Андрей Макаревич

Комсомольская правда

"Чудесно. Мне достаточно сказать "мяу", и найдется тот, кто на меня наедет. Ребята, ну откуда в вас столько г*вна?" – гневно обратился Макаревич к россиянам.

Артист пояснил, что в выступлении "Машины времени" перед стенами Кремля в рамках праздничного концерта нет ничего зазорного, тем более, что группа много раз участвовала в подобных мероприятиях.

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"Вот, допустим, не стала бы "Машина" участвовать в концерте на Красной площади (хотя с чего бы?) – завтра бы гремело: Макаревич отказался петь для россиян в день праздника страны! А мы будем играть. Поэтому: Макаревич согласился участвовать в патриотическом мероприятии у стен Кремля! А у стен Кремля "Машина" играла не раз и не два и не три", – возмутился он.

Отметим, 12 июня на Красной площади в Москве вместе с "Машиной" также выступят Олег Газманов, Надежда Бабкина, ансамбль "Русская песня", всего запланировано выступления более 30 коллективов. Не обойдется концерт без патриарха Кирилла.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андрей Макаревич выступил против раздачи паспортов РФ на Донбассе, из-за чего россияне накинулись на него с критикой. В числе возмущенных отличилась и скандальная певица Юлия Чичерина, Она разразилась оскорблениями, а также поведала о "гуманитарной катастрофе" и "ф*шистах" в Украине.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Андрей Макаревич
Теги
шоу-бизнесНовости России
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