"Ножки болят? А мама говорила не курить": Пугачева показывала больную Галину Волчек

Певица Алла Пугачева была близкой подругой недавно скончавшейся Галины Волчек.
Еще несколько лет назад Алла Борисовна выкладывала в Инстаграм видео общения с уже больной Волчек.
На нем дети Пугачевой и Галкина интересуются у Галины ее самочувствием и спрашивают про больные ноги. Как известно, последние годы жизни артистка была прикована к инвалидной коляске и не ходила.
Галина Волчек в инвалидной коляске
На вопрос дочери Пугачевой о больных ногах Волчек тогда ответила: "Ножка болит. Конечно. Болит… Вот".
При этом сын Пугачевой напомнил ей, что курить нельзя.
"Ну, а мама говорила не курить", - сказал Гарри Галкин.
Видео датировано 2017 годом.
Галина Волчек в молодости
Как сообщал OBOZREVATEL, Волчек умерла 26 декабря 2019 года в больнице в возрасте 86 лет. По предварительной версии врачей, это произошло от отека головного мозга и легких. Ранее стало известно, что состояние артистки резко ухудшилось.
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