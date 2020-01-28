"Ножки болят? А мама говорила не курить": Пугачева показывала больную Галину Волчек

Певица Алла Пугачева была близкой подругой недавно скончавшейся Галины Волчек.

Еще несколько лет назад Алла Борисовна выкладывала в Инстаграм видео общения с уже больной Волчек.

На нем дети Пугачевой и Галкина интересуются у Галины ее самочувствием и спрашивают про больные ноги. Как известно, последние годы жизни артистка была прикована к инвалидной коляске и не ходила.

Галина Волчек в инвалидной коляске

На вопрос дочери Пугачевой о больных ногах Волчек тогда ответила: "Ножка болит. Конечно. Болит… Вот".

При этом сын Пугачевой напомнил ей, что курить нельзя.

"Ну, а мама говорила не курить", - сказал Гарри Галкин.

Видео датировано 2017 годом.

Галина Волчек в молодости

Как сообщал OBOZREVATEL, Волчек умерла 26 декабря 2019 года в больнице в возрасте 86 лет. По предварительной версии врачей, это произошло от отека головного мозга и легких. Ранее стало известно, что состояние артистки резко ухудшилось.

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