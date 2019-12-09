Новым премьером Финляндии станет 34-летняя красотка: как она выглядит

34-летняя Санна Марин, которую на олжны утвердить на должности главы правительства Финляндии, станет самым молодым премьер-министром в мире.

Она также станет самым молодым руководителем такого уровня в истории Финляндии. Как она выглядит и что о ней известно – в материале OBOZREVATEL.

facebook.com/MarinSanna

Санна Мирелла Марин родилась 16 ноября 1985 года. Ей едва исполнилось 34.

Она должна заменить на посту прежнего премьера, Антти Ринне, который на прошлой неделе ушел в отставку из-за разногласий в кабинете по вопросу о забастовке сотрудников почты.

facebook.com/MarinSanna

Марин будет утверждена парламентом и президентом на этот пост в ближайшие пару дней.

Как известно, ранее Санна Марин, с июня 2019 года, занимала должность министра транспорта.

Девушка является удочеренным ребенком в однополой семье. В своем блоге она рассказывала, что ее воспитала мать-одиночка, которая состояла в отношениях с женщиной, а семья жила в постоянной нужде.

facebook.com/MarinSanna

Санна – первый представитель своей семьи, которая получила высшее образование, она верит в "социальное государство".

В 2012 году девушка окончила Университет Тампере со степенью бакалавра административных наук и была избрана в городской совет Тампере.

facebook.com/MarinSanna

В 2017 году она получила степень магистра и была переизбрана в городской совет.

Марин также является членом Ассамблеи Совета региона Тампере и вторым заместителем председателя Социал-демократической партии с 2014 года.

facebook.com/MarinSanna

"Основной задачей социал-демократов на данный момент является построение более справедливого и равного общества", – заявила политик после того, как выиграла номинацию на пост премьер-министра.

Как известно, Санна Марин выступает против вступления Финляндии в НАТО и поддерживает "зеленую" политику: в числе ее идей – сокращение количества машин на бензине и дизельном топливе в стране.

facebook.com/MarinSanna

Политик воспитывает ребенка вместе со своим давним партнером Маркусом Райкконеном.

Отметим, 34-летяя Санна Марин младше, чем премьер-министр Украины Алексей Гончарук и северокорейский лидер Ким Чен Ын, которым сейчас по 35.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о сексуальном президенте Хорватии Колинде Грабар-Китарович. Ею восхищаются в Хорватии уже не один год. Мало того, что она первая женщина-президент в истории страны, так еще и "спортсмен-комсомолец" в самом лучшем смысле этого выражения. Скромная и без понтов, элегантная, не из богатой-мажорной семьи, свой человек в НАТО и в народе.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!