Новый парень экс-невесты Кличко показал, как она изменилась: фото

В сети появилось новое фото бывшей невесты украинского боксера Владимира Кличко Хайден Панеттьери. Так, можно заметить, что актриса изменила прическу.

Снимок опубликовал бойфренд Панеттьери Брайан Хикерсон на своей странице в социальной сети Instagram.

Cosmopolitan

"Я получил золотые каракули на Рождество", - написал Брайан Хикерсон.

instagram.com/brianhickerson_

Напомним, Панеттьери и Кличко начали встречаться в 2009 году. Их роман продолжался два года, после чего они расстались. Однако в 2013 году Хайден и Владимир сошлись снова и к концу года объявили о помолвке. В декабре 2014 года Панеттьери родила Владимиру дочь Кайю Евдокию.

Комсомольская правда

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый украинский боксер Владимир Кличко расстался со своей невестой и матерью его дочери, голливудской актрисой Хайден Панеттьери.