Новый клип Тимати и Лепса побил рекорд по дизлайкам

Анна Михно Люди 12:02, 30.04.2020 Обновлено: 12:54, 30.04.2020

Российский рэпер Тимати и певец Григорий Лепс представили новый совместный клип "С чистого листа", который побил рекорд по дизлайкам: 127 тыс пользователей поставили "палец вниз".

Так, ролик был опубликован на официальном YouTube-канале Тимати (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Тимати и Григорий Лепс
outstyle.org

В клипе Тимати показывает, как из успешного человека он в одночасье превратился в простого парня и начинает работать на мойке.

"Такие эксперименты очень приземляют. Никто из нас не должен зарекаться, в жизни возможно все", сказал рэпер.

кадр из видео
кадр из видео

За несколько дней видео посмотрели 1,6 млн человек, из которых дизлайки поставили 127 тыс. В комментариях пользователи раскритиковали клип артистов, заявив, что этим видео они похоронили свою карьеру. Кроме того, в сети отметили, что "все, чего Тимати добился сам – это народные дизлайки".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Тимати резко высказался о телеведущей Ксении Собчак после того, как она раскритиковала выходки звезд в прямых эфирах в соцсетях.

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