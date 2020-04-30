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30 апреля • обновлено в 12:12
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Новый клип Тимати и Лепса побил рекорд по дизлайкам

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Российский рэпер Тимати и певец Григорий Лепс представили новый совместный клип "С чистого листа", который побил рекорд по дизлайкам: 127 тыс пользователей поставили "палец вниз".

Так, ролик был опубликован на официальном YouTube-канале Тимати (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Тимати и Григорий Лепс

Тимати и Григорий Лепс

outstyle.org

В клипе Тимати показывает, как из успешного человека он в одночасье превратился в простого парня и начинает работать на мойке.

"Такие эксперименты очень приземляют. Никто из нас не должен зарекаться, в жизни возможно все", сказал рэпер.

"Похоронили свою карьеру": новый клип Тимати и Лепса побил рекорд по дизлайкам

кадр из видео

"Похоронили свою карьеру": новый клип Тимати и Лепса побил рекорд по дизлайкам

кадр из видео

За несколько дней видео посмотрели 1,6 млн человек, из которых дизлайки поставили 127 тыс. В комментариях пользователи раскритиковали клип артистов, заявив, что этим видео они похоронили свою карьеру. Кроме того, в сети отметили, что "все, чего Тимати добился сам – это народные дизлайки".

"Похоронили свою карьеру": новый клип Тимати и Лепса побил рекорд по дизлайкам
"Похоронили свою карьеру": новый клип Тимати и Лепса побил рекорд по дизлайкам
"Похоронили свою карьеру": новый клип Тимати и Лепса побил рекорд по дизлайкам
"Похоронили свою карьеру": новый клип Тимати и Лепса побил рекорд по дизлайкам
"Похоронили свою карьеру": новый клип Тимати и Лепса побил рекорд по дизлайкам
"Похоронили свою карьеру": новый клип Тимати и Лепса побил рекорд по дизлайкам
"Похоронили свою карьеру": новый клип Тимати и Лепса побил рекорд по дизлайкам
"Похоронили свою карьеру": новый клип Тимати и Лепса побил рекорд по дизлайкам

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Тимати резко высказался о телеведущей Ксении Собчак после того, как она раскритиковала выходки звезд в прямых эфирах в соцсетях.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Персоны
Григорий Лепс Тимати
Место
Россия
Тег
Новости России
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