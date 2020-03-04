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4 марта • обновлено в 08:13
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Новый клип Лорак жестко разнесли в сети. Видео

1.8т
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Украинская певица Ани Лорак, которая сейчас живет и работает в Москве, представила новый клип на песню "Я бы летала", и нарвалась на критику в сети.

Так, ролик был опубликован на официальном канале звезда на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Ани Лорак

Ани Лорак

Instagram @anilorak

Клип был снят на фоне живописных пейзажей, а сама знаменитость появляется в кадре в эффектных нарядах, которые выгодно подчеркивают стройную фигуру Лорак.

Ани Лорак

Ани Лорак

Instagram @anilorak

Видео вызвало бурную реакцию у поклонников Ани. В частности, фанаты в пух и прах раскритиковали новый клип:

"Мне одной кажется, что клип ни о чем?", "Обидно, что Лорак уже не та", "После многих серьезных песен эта очень дешевая", "Клип похож на предыдущий! Нельзя придумать что-то интересное".

"Дешевенькое и одноразовое": в сети разнесли новый клип Лорак. Видео
"Дешевенькое и одноразовое": в сети разнесли новый клип Лорак. Видео
"Дешевенькое и одноразовое": в сети разнесли новый клип Лорак. Видео
"Дешевенькое и одноразовое": в сети разнесли новый клип Лорак. Видео
"Дешевенькое и одноразовое": в сети разнесли новый клип Лорак. Видео
"Дешевенькое и одноразовое": в сети разнесли новый клип Лорак. Видео
"Дешевенькое и одноразовое": в сети разнесли новый клип Лорак. Видео
"Дешевенькое и одноразовое": в сети разнесли новый клип Лорак. Видео
"Дешевенькое и одноразовое": в сети разнесли новый клип Лорак. Видео

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ани Лорак поделилась фотографией с певцом Уку Сувисте, который будет представлять Эстонию на Евровидении-2020.

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Автор
Анна Михно
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