"Дешевенькое и одноразовое": в сети разнесли новый клип Лорак. Видео

Украинская певица Ани Лорак, которая сейчас живет и работает в Москве, представила новый клип на песню "Я бы летала", и нарвалась на критику в сети.

Так, ролик был опубликован на официальном канале звезда на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Ани Лорак Instagram @anilorak

Клип был снят на фоне живописных пейзажей, а сама знаменитость появляется в кадре в эффектных нарядах, которые выгодно подчеркивают стройную фигуру Лорак.

Ани Лорак Instagram @anilorak

Видео вызвало бурную реакцию у поклонников Ани. В частности, фанаты в пух и прах раскритиковали новый клип:

"Мне одной кажется, что клип ни о чем?", "Обидно, что Лорак уже не та", "После многих серьезных песен эта очень дешевая", "Клип похож на предыдущий! Нельзя придумать что-то интересное".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ани Лорак поделилась фотографией с певцом Уку Сувисте, который будет представлять Эстонию на Евровидении-2020.

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