Новый клип Лободы удалили из YouTube: певица пообещала наказать виновных

Из видеохостинга YouTube удалили новый клип украинской певицы Светланы Лободы на песню moLOko. Видео пропало из сети спустя сутки после официальной презентации.

Артистка прокомментировала инцидент и отметила, что ее команда планирует наказать виновных. Об этом Лобода высказалась на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"С нашего YouTube-канала был удален клип moLOko. В настоящее время мы решили данную ситуацию и видео находится в общем доступе. Наша служба безопасности разбирается с происшествием", – написала артистка.

Лобода также отметила, что планирует наказать виновных в инциденте. Также информацию подтвердила и продюсер артистки Нателла Крапивина.

"Причины инцидента устанавливаются, причастные будут привлечены к ответственности. Это было очень нервно", – рассказала Крапивина.

Отметим, после восстановления видео на YouTube, его посмотрели почти 1,5 млн пользователей. Кто и зачем удалял клип из сети – пока неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Светлана Лобода попала в громкий скандал на российской премии "Золотой граммофон". Артистка отказалась выйти на сцену и покинула концертный зал еще до начала мероприятия.