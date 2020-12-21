Новый клип Лободы удалили из YouTube: певица пообещала наказать виновных

Елена Кордунова
Елена Кордунова
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Светлана Лобода презентовала новый клип

Из видеохостинга YouTube удалили новый клип украинской певицы Светланы Лободы на песню moLOko. Видео пропало из сети спустя сутки после официальной презентации.

Артистка прокомментировала инцидент и отметила, что ее команда планирует наказать виновных. Об этом Лобода высказалась на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"С нашего YouTube-канала был удален клип moLOko. В настоящее время мы решили данную ситуацию и видео находится в общем доступе. Наша служба безопасности разбирается с происшествием", – написала артистка.

Клип Лободы удалили из YouTube
Нателла Крапивина отреагировала на удаление клипа Лободы

Лобода также отметила, что планирует наказать виновных в инциденте. Также информацию подтвердила и продюсер артистки Нателла Крапивина.

"Причины инцидента устанавливаются, причастные будут привлечены к ответственности. Это было очень нервно", – рассказала Крапивина.

Отметим, после восстановления видео на YouTube, его посмотрели почти 1,5 млн пользователей. Кто и зачем удалял клип из сети – пока неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Светлана Лобода попала в громкий скандал на российской премии "Золотой граммофон". Артистка отказалась выйти на сцену и покинула концертный зал еще до начала мероприятия.

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