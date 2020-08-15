Новый клип Little Big о еде раскритиковали в сети
Российская группа Little Big выпустила новый клип на песню Tacos, в которой рассказывается о любви к еде. Однако фанаты бурно раскритиковали работу музыкантов.
Видео, которое опубликовали на YouTube-канале коллектива, за сутки набрало более 3 млн просмотров. В съемках также принимал участие известный танцор Дмитрий Красилов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
В клипе музыканты появились в образах кетчупа, горчицы, хот-дога и бутылки сладкой газированной воды. Однако многим поклонникам не понравилась работа группы. Некоторые отметили, что музыканты начали писать "дешевые" песни, чтобы сделать их вирусными.
"Песня очень дешево звучит, будто ее школьник написал, клип дороже песни вышел", "Очень расстроена, помню, как они начинали в 2013 году, первые два альбома были шедеврами", "Слишком примитивная песня, вы уже постарались бы не только над клипом", – написали в комментариях.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Филипп Киркоров потратил 5 млн рублей (1,8 млн гривен) на бриллиантовые грилзы (украшение на зубах) для нового клипа на трек "Ролекс" с блогером Давидом Манукяном. Однако пользователи соцсети не оценили дорогой образ певца, как и сам клип.