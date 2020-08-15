Новый клип Little Big о еде раскритиковали в сети

Российская группа Little Big выпустила новый клип на песню Tacos, в которой рассказывается о любви к еде. Однако фанаты бурно раскритиковали работу музыкантов.

Видео, которое опубликовали на YouTube-канале коллектива, за сутки набрало более 3 млн просмотров. В съемках также принимал участие известный танцор Дмитрий Красилов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В клипе музыканты появились в образах кетчупа, горчицы, хот-дога и бутылки сладкой газированной воды. Однако многим поклонникам не понравилась работа группы. Некоторые отметили, что музыканты начали писать "дешевые" песни, чтобы сделать их вирусными.

Little Big в клипе Tacos скриншот

"Песня очень дешево звучит, будто ее школьник написал, клип дороже песни вышел", "Очень расстроена, помню, как они начинали в 2013 году, первые два альбома были шедеврами", "Слишком примитивная песня, вы уже постарались бы не только над клипом", – написали в комментариях.

В сети разнесли клип Little Big скриншот комментариев

Фанаты раскритиковали Little Big скриншот комментариев

Фанатам не понравился клип Tacos скриншот комментариев

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Филипп Киркоров потратил 5 млн рублей (1,8 млн гривен) на бриллиантовые грилзы (украшение на зубах) для нового клипа на трек "Ролекс" с блогером Давидом Манукяном. Однако пользователи соцсети не оценили дорогой образ певца, как и сам клип.