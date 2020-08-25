Новый клип группы "Ногу свело!" о событиях в 2020 году поразил сеть. Видео

Российская группа "Ногу свело!" презентовала новый клип на песню "За*бали!", в котором рассказывается, как на людей повлияли главные события 2020 года.

Ролик опубликовали на YouTube-канале музыкального коллектива. В нем разъяренный вокалист Максим Покровский сначала разбивает телефон об асфальт, а потом и другую технику (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Интенсивность, с которой наполняется лента новостей в последние дни и часы есть ускоренной версии ситуации последних недель. А та, в свою очередь, не уступает по насыщенности последним нескольким месяцам, которые принесли нам столько неприятных сюрпризов. Сами события, надо отдать им должное, отличаются завидным разнообразием", – говорится в сообщении группы.

Покровский в новом клипе скриншот

Также участники музыкального коллектива отметили, что такие события породили чувство страха и стыда. Страха за то, что будет дальше, и стыда за то, во что люди позволили себя превратить.

Поклонники группы пришли в восторг от новой работы. В комментариях под клипом они отметили, что песня является жизненной и рассказывает о наболевшем для многих.

В сети оценили новый клип группы "Ногу свело!" скриншот YouTube

Сеть поразил клип группы "Ногу свело!" скриншот YouTube

Поклонники оценили новую работу группы "Ногу свело!" скриншот YouTube

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее южнокорейская кейпоп-группа BTS презентовала клип на песню Dynamite, который побил рекорды на Youtube.

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