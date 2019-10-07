"Новый гимн!" "Океан Ельзы" восхитил украинцев ярким клипом к фильму

Украинская группа "Океан Ельзы" презентовали клип на песню "Перевал", которая стала саундтреком к фильму "Захар Беркут".

Видео опубликовано на официальном Youtube-канале FILM.UA Group.

Кадр из клипа "Перевал" Скриншот из видео

"Захар Беркут" – полнометражный художественный фильм украинского режиссера Ахтема Сеитаблаева, снятый по мотивам одноименной повести Ивана Франко. Адаптацией литературного произведения занимались сценаристы Ярослав Войцешек и Ричард Ронат.

Кадр из клипа "Перевал" Скриншот из видео

Съемки велись около Карпатских гор и под Киевом. Часть сцен была снята около озера Синевир и Манявского водопада.

Кадр из клипа "Перевал" Скриншот из видео

"Наша история — война с ордой. Прекрасная песня и кадры из фильма тоже", "Мурашки по коже", "Очень круто", "Песня супер, как и всегда. Слова в это время актуальны", "Наконец-то новая песня от любимой группы. И она прекрасна, хочется слушать на повторе", "Новый гимн! Спасибо!" — комментируют клип в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, фильм "Захар Беркут" является экранизацией одноименной повести украинского писателя Ивана Франко. Картина выйдет на экраны осенью 2019 года.

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