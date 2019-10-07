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7 октября • обновлено в 17:51
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"Новый гимн!" "Океан Ельзы" восхитил украинцев ярким клипом к фильму

3.7т Читать материал на украинском

Украинская группа "Океан Ельзы" презентовали клип на песню "Перевал", которая стала саундтреком к фильму "Захар Беркут".

Видео опубликовано на официальном Youtube-канале FILM.UA Group.

Кадр из клипа "Перевал"

Кадр из клипа "Перевал"

Скриншот из видео

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"Захар Беркут" – полнометражный художественный фильм украинского режиссера Ахтема Сеитаблаева, снятый по мотивам одноименной повести Ивана Франко. Адаптацией литературного произведения занимались сценаристы Ярослав Войцешек и Ричард Ронат.

Кадр из клипа "Перевал"

Кадр из клипа "Перевал"

Скриншот из видео

Съемки велись около Карпатских гор и под Киевом. Часть сцен была снята около озера Синевир и Манявского водопада.

Кадр из клипа "Перевал"

Кадр из клипа "Перевал"

Скриншот из видео

"Наша история — война с ордой. Прекрасная песня и кадры из фильма тоже", "Мурашки по коже", "Очень круто", "Песня супер, как и всегда. Слова в это время актуальны", "Наконец-то новая песня от любимой группы. И она прекрасна, хочется слушать на повторе", "Новый гимн! Спасибо!" — комментируют клип в сети.

"Новый гимн!" "Океан Ельзы" восхитил украинцев ярким клипом к фильму
"Новый гимн!" "Океан Ельзы" восхитил украинцев ярким клипом к фильму
"Новый гимн!" "Океан Ельзы" восхитил украинцев ярким клипом к фильму
"Новый гимн!" "Океан Ельзы" восхитил украинцев ярким клипом к фильму

Как ранее писал OBOZREVATEL, фильм "Захар Беркут" является экранизацией одноименной повести украинского писателя Ивана Франко. Картина выйдет на экраны осенью 2019 года.

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Персона
Святослав Вакарчук
Место
Украина
Тег
Океан Ельзи
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Комментарии
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Смешно
12
Интересно
1
Печально
1
Трэш
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Однажды великий Хан Батый, направил свои орды в сторону Украины. казалось бы, армия, которая покорила всю азию, не должна знать проблем в битвах, но они ошибались. На Пути Великой орды, встала маленькая Украинская деревня Галушки. Собрав всех взрослых мужей, в наличие 195 штук гордые украинци, пошли защищать свои границы. в течении недели непрервых боёв, украинская арми не понесла потерь, в то время, как Армия Батыя несла тысячные потери. Хану ничего не оставалось, кроме, как отсутпить. в Историю эта битва вошла, как Х...хловское п..зд..болище
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3
0
Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Захаров Дмитрий, сильно! Спасибо.
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0
0
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Фильм про то, как украинские рыцари победили монголо-татар?
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Горелов Сергей, сиди на бутылке смирно. Нет своей истории сиди и завидуй
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0
2
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Горелов Сергей, Сами себя чернявые победили?
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