Новый альбом Бумбокс покорил сеть: слушать онлайн

В пятницу 13-го декабря популярная украинская группа "Бумбокс" презентовала вторую часть альбома "Тайный Код: Рубикон".
Двойная пластинка записана в Украине, Франции и Соединенных Штатах Америки.
Пресс-служба
Во вторую часть вошли такие синглы как "Малюнки на стінах", "Твій номер", "Рубікон", "Впало небо", "Плющ", а также испанская версия песни "Тримай мене" - Abrásame feat The Gitas.
Пресс-служба
Пресс-служба
Кроме того, Бумбокс, вместе с режиссером Стасом Гуренко и оператором Александром Бойко сняли "сдвоенный" клип на песни "Твій номер / Плющ", который уже скоро смогут увидеть поклонники группы.
Пользователи сети восторженно восприняли новую пластинку группы.
Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле "Бумбокс" и Тина Кароль порадовали фанов клипом на совместный трек "Безодня"
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