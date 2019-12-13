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13 декабря • обновлено в 17:36
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Новый альбом Бумбокс покорил сеть: слушать онлайн

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В пятницу 13-го декабря популярная украинская группа "Бумбокс" презентовала вторую часть альбома "Тайный Код: Рубикон".

Двойная пластинка записана в Украине, Франции и Соединенных Штатах Америки.

Новый альбом Бумбокс покорил сеть: слушать онлайн

Пресс-служба

Новости
"До мурашек": "Бумбокс" восхитил украинцев новой песней

Во вторую часть вошли такие синглы как "Малюнки на стінах", "Твій номер", "Рубікон", "Впало небо", "Плющ", а также испанская версия песни "Тримай мене" - Abrásame feat The Gitas.

Новый альбом Бумбокс покорил сеть: слушать онлайн

Пресс-служба

Новый альбом Бумбокс покорил сеть: слушать онлайн

Пресс-служба

Кроме того, Бумбокс, вместе с режиссером Стасом Гуренко и оператором Александром Бойко сняли "сдвоенный" клип на песни "Твій номер / Плющ", который уже скоро смогут увидеть поклонники группы.

Пользователи сети восторженно восприняли новую пластинку группы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле "Бумбокс" и Тина Кароль порадовали фанов клипом на совместный трек "Безодня"

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Автор
Мария Дидык
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