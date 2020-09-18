Новый адвокат Ефремова попросил об условном сроке для актера

Новый адвокат актера Михаила Ефремова Владимир Васильев обжаловал приговор по делу о смертельном ДТП, попросив вместо восемь лет колонии общего режима назначить его подзащитному условное наказание.

Об этом 18 сентября сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы, передает издание "РИА Новости".

"В адрес суда поступила апелляционная жалоба адвоката Васильева Владимира Леонидовича в защиту интересов Ефремова Михаила Олеговича, на приговор суда от 8 сентября 2020 года. Защитник просит отменить/изменить приговор суда, назначить наказание осужденному в виде лишения свободы сроком до четырех лет, с применением ст. 64 УК РФ, также согласно ст. 73 УК РФ назначенное наказание просит считать условным", – говорится в сообщении.

Михаил Ефремов. gazeta.ru

Напомним, что ранее Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет колонии общего режима, отказался от услуг Эльмана Пашаева, поскольку счел, что тот его "подставил". Сейчас у Ефремова новые адвокаты – Роман Филиппов и Владимир Васильев.

К слову, после оглашения приговора в суде, 8 сентября, Михаила Ефремова доставили в московское СИЗО №5 "Водник", где он пробудет десять дней на карантине. За это время ему подберут камеру и соседей с учетом психологической совместимости, после чего актера доставят в исправительную колонию.

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