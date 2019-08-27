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"Новых любовников нашла": Собчак взбудоражила сеть фото с неизвестными мужчинами

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Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак вызвала ажиотаж в сети фотографией с неизвестными мужчинами в весьма ярких нарядах.

Так, снимок Собчак разместила на своей странице в Instagram.

Ксения Собчак

Ксения Собчак

instagram.com/xenia_sobchak

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"Встреча с одноклассниками прошла удачно", - шутливо подписала фото Собчак.

"Вы учились в цирковом училище?", "Киркорова обокрали", "С новым мужчиной - новые открытия себя?", "Новая форма для Росгвардии во главе с вдохновителем", "Мне нужен такой костюм, жену буду встречать", "В своем дешевом бл*дском стиле", - пишут в сети.

"Новых любовников нашла": Собчак взбудоражила сеть фото с неизвестными мужчинами
"Новых любовников нашла": Собчак взбудоражила сеть фото с неизвестными мужчинами
"Новых любовников нашла": Собчак взбудоражила сеть фото с неизвестными мужчинами
"Новых любовников нашла": Собчак взбудоражила сеть фото с неизвестными мужчинами
"Новых любовников нашла": Собчак взбудоражила сеть фото с неизвестными мужчинами
"Новых любовников нашла": Собчак взбудоражила сеть фото с неизвестными мужчинами
"Новых любовников нашла": Собчак взбудоражила сеть фото с неизвестными мужчинами
"Новых любовников нашла": Собчак взбудоражила сеть фото с неизвестными мужчинами

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилась информация о свадьбе Ксении Собчак с Константином Богомоловым. Мероприятие состоится 13 сентября 2019 года.

Известный блогер Лена Миро заявила, что причиной столь быстрой свадьбы является беременность Собчак. Позже в сети заметили "округлившийся живот" телеведущей.

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Персона
Ксения Собчак
Место
Россия
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