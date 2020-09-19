Новые фото со свадьбы Седоковой опубликовали в сети

Украинская певица Анна Седокова вышла замуж в третий раз: избранником артистки стал латвийский баскетболист Янис Тимма.

Новые свадебные фото Седокова распространила в Telegram, а о своем замужестве рассказала в эфире шоу "Вечерний Ургант".

Об этом пишет StarHit.

Как признались новоиспеченные супруги, они не хотели никому рассказывать о бракосочетании.

Свадьба Анны Седоковой и Яниса Тимма.

"Да, мы уже поженились. Я больше не невеста. Мы вообще никому не хотели рассказывать. Решили просто расписаться и отметить в семейном кругу", - призналась в шоу Седокова.

Как сообщают источники, Седокова и Янис отгуляли свадьбу в подмосковной Барвихе.

Анна Седокова и Янис Тимма поженились.

Седокова рассказала о замужестве в эфире шоу "Вечерний Ургант".

Седокова и Янис отгуляли свадьбу в подмосковной Барвихе.

Для бракосочетания Седокова выбрала наряд от Zuhair Murad.

К слову, для бракосочетания Седокова выбрала белоснежное платье из кружева от Zuhair Murad.

Напомним, 28-летний Янис и 37-летняя Анна начали встречаться летом 2019 года. На момент начала их отношений баскетболист был женат, а его сыну было всего несколько месяцев. Поэтому звездная пара скрывала свой роман.