Новые фото со свадьбы Остапчука опубликовали в сети

Украинский ведущий и шоумен Владимир Остапчук женился на нотариусе Кристине Горняк. Звездная пара сыграла свадьбу 15 октября в одном из загородных комплексов Киева.

Новые свадебные фото Остапчука распространили фотографы и гости в Instagram.

На свадьбе звездной пары присутствовало 45 гостей: родители, родственники и близкие друзья.

Свадьба Остапчука и Горняк. Instagram Виталий Мельник

Новые фото со свадьбы Остапчука. Instagram Виталий Мельник

Церемония росписи пары прошла словно в сказке: новоиспеченные молодожены стояли друг против друга на закате солнца, в свете тысяч свечей, лампочек и софитов.

Из звездных гостей посетить свадьбу и поздравить Остапчука и Горняк пришли танцор Александр Прохоров, шоумен Иракли Макацария и другие украинские знаменитости. Звездой вечеринки стала Верка Сердючка со своим шоу-балетом, которая не только поздравила новоиспеченную семью, но и устроила зажигательную дискотеку на всю ночь.

Владимир Остапчук с женой Кристиной Горняк.

Кристина Горняк и Владимир Остапчук возле алтаря. Instagram Виталий Мельник.

Владимир Остапчук женился во второй раз. Instagram Виталий Мельник

Владимир Остапчук и Кристина Горняк сыграли свадьбу.

Свадьба Остапчука и Горняк. Instagram Виталий Мельник

Свадебных нарядов у жены Остапчука было несколько: для торжественной церемонии Горняк выбрала приталенное платье с длинными рукавами, закрытой зоной декольте и с глубоким вырезом на ногах. Во время брачного обета звезда появилась в платье из дорого атласа, которое имело приспущенные плечики, нежную зону декольте и шлейф. А вот для танцев Горняк предпочла максимально удобный наряд в греческом стиле и глубоким вырезом на ногах.

Для свадьбы Остапчук выбрал классический и сдержанный наряд – черный смокинг.

Наряд невесты Остапчука.

Кристина Горняк готовится к торжеству.

Кольца Остапчука и Горняк.

Владимир Остапчук обменялся брачными обетами с Кристиной Горняк.

Трогательный первый танец молодоженов .

Первое платье Кристины Горняк на свадьбе.

Утро невесты перед свадьбой.

Трогательные фото со свадьбы Остапчука и Горняк.

Остапчук и Горняк стали мужем и женой. Instagram Виталий Мельник

На свадьбе Остапчука присутствовали родители, родственники и близкие друзья. Instagram Виталий Мельник

Свадебные фото Остапчука и Горняк. Instagram Виталий Мельник

Остапчук и Горняк отпраздновали свадьбу в одном из загородных комплексов Киева.

Звездная пара сыграла свадьбу 15 октября.

Образ Кристины Горняк на свадьбе.

Первый наряд Кристины Горняк на свадьбе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Остапчук дал откровенное интервью перед свадьбой. Звезда признался, как изменила его возлюбленная, а также рассказал о личных моментах и как дети отреагировали на новую спутницу ведущего.