Новые девушки Джеймса Бонда: финалистки Нацотбора-2019 покажут взрывное шоу в Киеве

Финалистки нацотбора на Евровидение-2019 Freedom Jazz girls band объявили весеннюю серию Caribbean jazz dinner show, которая стартует 5 марта.

Джазетки будут удивлять зрителей взрывным Sax Live Show "Пiф-Паф", сообщила пресс-служба коллектива.

Пресс-служба

Sax Live Show "Пiф-Паф” – это настоящая "Бондиана", которая будто сошла с экранов телевизоров. Девушки из Freedom jazz воссоздали образы из серии культовых фильмов о Бонде.

Пресс-служба

"Мы примеряем на себя новые роскошные образы - опасных, авантюрных супергероинь – девушек того самого Джеймса Бонда. Будет прослеживаться любовная драматическая линия – словно изысканное колье на тонкой шее, и мы – джазетки, будем сверкать в нем бриллиантами", – рассказали артистки.

Пресс-служба

Sax Live Show "Пiф-Паф" состоится 5, 12, 26 марта, а также 2, 9 и 16 апреля в Caribbean Club Concert Hall.

Пресс-служба

Пресс-служба

Как сообщал OBOZREVATEL, Freedom Jazz girls band были одними из претендентов на Евровидение от Украины в 2019 году. Девушки заняли второе место в финале Национального отбора.

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