Главная Новости
4 марта • обновлено в 17:25
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Новые девушки Джеймса Бонда: финалистки Нацотбора-2019 покажут взрывное шоу в Киеве

511
Читать материал на украинском

Финалистки нацотбора на Евровидение-2019 Freedom Jazz girls band объявили весеннюю серию Caribbean jazz dinner show, которая стартует 5 марта.

Джазетки будут удивлять зрителей взрывным Sax Live Show "Пiф-Паф", сообщила пресс-служба коллектива.

Freedom Jazz покажут взрывное шоу в Киеве

Пресс-служба

Sax Live Show "Пiф-Паф” – это настоящая "Бондиана", которая будто сошла с экранов телевизоров. Девушки из Freedom jazz воссоздали образы из серии культовых фильмов о Бонде.

Freedom Jazz покажут взрывное шоу в Киеве

Пресс-служба

"Мы примеряем на себя новые роскошные образы - опасных, авантюрных супергероинь девушек того самого Джеймса Бонда. Будет прослеживаться любовная драматическая линия словно изысканное колье на тонкой шее, и мы джазетки, будем сверкать в нем бриллиантами", – рассказали артистки.

Freedom Jazz покажут взрывное шоу в Киеве

Пресс-служба

Sax Live Show "Пiф-Паф" состоится 5, 12, 26 марта, а также 2, 9 и 16 апреля в Caribbean Club Concert Hall.

Freedom Jazz покажут взрывное шоу в Киеве

Пресс-служба

Freedom Jazz покажут взрывное шоу в Киеве

Пресс-служба

Как сообщал OBOZREVATEL, Freedom Jazz girls band были одними из претендентов на Евровидение от Украины в 2019 году. Девушки заняли второе место в финале Национального отбора.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!

Автор
Ева Романова
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги