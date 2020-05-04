Новую любовницу Жигунова разыскивают судебные приставы: в чем причина

Новую возлюбленную российского актера Сергея Жигунова, который ранее встречался с Анастасией Заворотнюк, разыскивают судебные приставы из-за долгов.

Об этом пишет издание "Комсомольская правда".

Виктория Ворожбит и Сергей Жигунов

Так, сообщается, что в 2018 и 2019 годах судебные приставы пытались взыскать с 46-летней женщины налоги, однако оба раза прекращали из-за невозможности разыскать должника.

Однако, известно, что в феврале этого года приставы вновь возбудили еще несколько исполнительных производств из-за долгов.

Виктория Ворожбит Instagram @vikavorozhbit

Кроме того, сообщается, что Ворожбит – частый гость на сайте объявлений. Возлюбленная актера несколько раз выставляла на продажу подержанные айфоны, дизайнерские чехлы на них, телевизоры, айпады, сумки и брендовые рюкзаки. А в последний раз Виктория продавала норковую шубу за 35 тысяч рублей.

Виктория Ворожбит Instagram @vikavorozhbit

Виктория Ворожбит Instagram @vikavorozhbit

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Сергей Жигунов ушел от жены и закрутил роман с журналисткой Викторией Ворожбит, которую уже успели прозвать в сети "копией" Заворотнюк.

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