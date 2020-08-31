Возлюбленная Брэда Питта оказалась замужней: новые подробности романа

Немецкая модель Николь Потуральски, которой приписывают роман с 56-летним голливудским актером Брэдом Питтом, оказалась замужем.

Инсайдер рассказал, что женщина состоит в браке с 68-летним ресторатором Роландом Мэри. Они воспитывают общего сына Эмина, но являются сторонниками свободных отношений, пишет Daily Mail.

Издание отмечает, что модель познакомилась с актером в августе 2019 году в ресторане мужа. Питт также знаком и с Роландом – впервые они встретились в 2009 году во время съемок фильма "Бесславные ублюдки" в Германии.

Супруг модели Роланд Мэри Fact Files

Напомним, новая избранница почти на 30 лет моложе Брэда Питта (актеру исполнилось 56 лет, Николь Потуральськи – 27). Немецкую модель в сети назвали "молодой копией Джоли" за внешнее сходство с актрисой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывшая жена Брэда Питта, актриса Анджелина Джоли прокомментировала его роман с 27-летней моделью Николь Потуральски.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!