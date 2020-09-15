Новая версия "Ну, погоди!" вызвала споры из-за Гарика Харламова

В декабре 2020 года запланирована премьера перезапуска "Ну, погоди!". Волка озвучит резидент Comedy Club Гарик Харламов. Однако создатель мультсериала Феликс Кандель раскритиковал новый образ персонажа.

Генпродюсер "Союзмультфильма" Юлия Осетинская рассказала "Интерфаксу", что при создании нового визуального образа удалось сохранить хулиганский характер персонажа. При этом Волк изменил гардероб на более современный и лишился некоторых плохих привычек.

"Нам стало очевидно, что Волку в перезапуске "Ну, погоди!" необходим яркий, харизматичный тембр. Актер должен обладать стопроцентной узнаваемостью как у детской, так и у взрослой аудитории, а также исключительным комедийным даром", – прокомментировала Осетинская выбор актера для озвучки .

Новый образ Волка. pdmnews.ru

Однако создатель "Ну, погоди!" Феликс Кандель в комментарии изданию "Подъём" раскритиковал новый образ Волка в озвучке Харламова и предложил создать собственных персонажей.

"С самого первого сценария, который, кстати, у меня есть, были заложены образы Волка, Зайца и других. Это наше, это мы втроем придумали и название, и героев. Оставьте это, придумайте своих персонажей и играйте с ними, сколько хотите. Они даже нас не позвали. И, кроме всего прочего, они решили от нас откупиться какой-то крошечной суммой", – заявил Кандель.

Новая версия "Ну, погоди!" будет выполнена в технике 3D, запланировано 52 серии. Также студия сообщила о новых героях – барсука Тима, ежика Шу и косулю Улю. Напомним, первый эпизод мультсериала вышел 6 мая 1969 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские СМИ распространили информацию о том, что Харламов заразился коронавирусом. Помощник артиста Дмитрий отреагировал на слухи и сообщил, что шоумен получил отрицательный результат теста на COVID-19.