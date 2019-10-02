Новая песня Гребенщикова рассорила Соловьева и Урганта: реакция звезд

Лидер "Аквариума" Борис Гребенщиков 29 сентября выложил на своем Youtube-канале новую песню "Вечерний М", которая, судя по тексту, посвящена пропагандистам российского телевидения.

Многие российские ведущие приняли песню на свой счет и уже успели отреагировать. Так, топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев назвал Гребенщикова куплетистом в своем аккаунте в Twitter.

Иван Ургант намекнул, что Борис Гребенщиков в своей песне "Вечерний М" имел в виду ведущего телеканала "Россия" Владимира Соловьева.

"Мы, вечерние ведущие, большая семья. Мы каждое утро просыпаемся под радиопередачи друг друга. И нас волнует, про кого Борис Гребенщиков эту песню написал. Кого полощет Борис Борисыч в своем аквариуме? Мы с огромным удовольствием пригласили бы БГ спеть эту песню, но, к сожалению, по корпоративной этике на Первом канале мы не можем исполнять песни про сотрудников других каналов", - сказал Ургант.

Сам Соловьев тоже прокомментировал песню.

"Прав Дмитрий Евстафьев. Бандеровская Украина -это черная вдова. Ее укус ядовит. Влияние тлетворно . Вот и Гребенщиков из поэта деградировал в куплетиста", - заявил ведущий.

Позже, в одном из комментариев Соловьев предположил, что песня была посвящена Ивану Урганту.

Музыкант Андрей Макаревич также высказал свое отношение к песне и предложил послушать композицию его "Четыре неразлучных таракана и сверчок".

"Ровно об этом же я пел три года назад", – сказал лидер "Машины времени".

Андрей Макаревич КП

В итоге на обсуждение отреагировал сам Гребенщиков.

"Во избежание кривотолков хочу заметить очевидную вещь — между „Вечерним У“ и „Вечерним М“ непреодолимое расстояние — как между достоинством и позором", - написал он.

Как ранее писал OBOZREVATEL, рок-исполнитель, лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков написал новую песню "Вечерний М" о работе российской пропаганды. В композиции представлен собирательный образ пропагандиста – "подлинного труженика наших времен".

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