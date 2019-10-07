Носил на руках: всплыла неизвестная информация о Заворотнюк

В СМИ появилась информация о неизвестном периоде жизни российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком.

О том, как жила артистка в интервью изданию "Родной город" рассказал 73‑летний актер Волгоградского театра юного зрителя Борис Кудрявцев.

"В 1972 году родители Анастасии Валентина и Юрий Заворотнюк приехали в Волгоград, они привезли с собой полуторагодовалую Настю и ее семилетнего брата Святослава", – рассказал Кудрявцев.

Он добавил, что причиной стало приглашение отца Анастасии работать на волгоградское телевидение оператором. В скором времени после смены места жительства маму Заворотнюк приняли работать в местный ТЮЗ.

"Настя — копия Валентины: такая же миниатюрная, такие же большие глаза — ну копия!" И Анастасии передалось театральное и человеческое обаяние, которое было присуще ее маме", – уточнил он.

По его словам, Валентина часто брала с собой маленькую Настю, когда с ней некому было посидеть. Артист рассказал о том, как ему лично пришлось носить Заворотнюк на руках.

"Настя тянулась к маме, когда была в театре, — увидит ее и бежит, а у Валентины спектакль, ей выходить на сцену. Тогда мы, другие актеры, в том числе и я, брали маленькую Настю на руки, укачивали, что‑то ей рассказывали — пытались отвлечь", – рассказал Борис.

Спустя два года жизни в Волгограде родители Насти перебрались в Астрахань.

Анастасия Заворотнюк РБК

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Заворотнюк решилась на серьезный шаг из-за болезни. Она погасила все кредиты и готова уезжать из России.

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