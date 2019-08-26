"Нос или с*ськи?" Никитюк позабавила сеть чудесами "пластики"

Украинская телеведущая Леся Никитюк вызвала ажиотаж в сети новым фото. Так, она позировала в смешных очках, которые превратили ее нос в "пятачек".

Снимок ведущая разместила на своей странице в социальной сети Instagram. Кроме того, она спросила у своих фолловеров о том, какую пластическую операцию они бы сделали.

"Немного ринопластики и красивая. Если бы вам предложили бесплатную пластическую операцию, что бы вы выбрали? Нос или с*ськи? Или кто против?", - написала Никитюк.

"Леся, походи так. Думаю от женихов не будет отбоя", "Тебе идет, ходи так и не вздумай снимать", "Леся ты прекрасна, не надо ничего менять", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Никитюк взволновала фанатов снимком, на котором позировала в одном полотенце на голое тело и без макияжа.

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