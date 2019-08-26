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"Нос или с*ськи?" Никитюк позабавила сеть чудесами "пластики"

2.7т Читать материал на украинском

Украинская телеведущая Леся Никитюк вызвала ажиотаж в сети новым фото. Так, она позировала в смешных очках, которые превратили ее нос в "пятачек".

Снимок ведущая разместила на своей странице в социальной сети Instagram. Кроме того, она спросила у своих фолловеров о том, какую пластическую операцию они бы сделали.

"Нос или с*ськи?" Никитюк позабавила сеть чудесами "пластики"
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"Немного ринопластики и красивая. Если бы вам предложили бесплатную пластическую операцию, что бы вы выбрали? Нос или с*ськи? Или кто против?", - написала Никитюк.

"Леся, походи так. Думаю от женихов не будет отбоя", "Тебе идет, ходи так и не вздумай снимать", "Леся ты прекрасна, не надо ничего менять", - пишут в сети.

"Нос или с*ськи?" Никитюк позабавила сеть чудесами "пластики"
"Нос или с*ськи?" Никитюк позабавила сеть чудесами "пластики"
"Нос или с*ськи?" Никитюк позабавила сеть чудесами "пластики"
"Нос или с*ськи?" Никитюк позабавила сеть чудесами "пластики"

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Никитюк взволновала фанатов снимком, на котором позировала в одном полотенце на голое тело и без макияжа.

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Персона
Леся Никитюк
Место
Украина
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bregovich mark
bregovich mark
В позе собачки можно и хобот пришить.А так чуть чуть мозгов бы побольше.
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Raider Raider
Raider Raider
Леся в твоей ситуации не плохо было бы мозги , но это нереально , поэтому конечно сиськи , хоть на что то можно будет смотреть , нос лицу не поможет)))))
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