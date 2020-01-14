Номинанты на "Оскар-2020": стало известно о новых фаворитах кинопремии

Букмекеры назвали новых фаворитов самой престижной кинопремии "Оскар", церемония награждения которой состоится 9 февраля.

Так, соответствующий рейтинг был опубликован одной из крупнейших букмекерских контор Соединенного Королевства William Hill.

Фото: chepa.net

Согласно котировкам William Hill, главным претендентом на победу в номинации "Лучший фильм" является комедийно-драматическая картина режиссера Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Поставить на то, что именно этот фильм победит в номинации, можно за 2.50. Столь низкая котировка говорит о том, что большое количество людей буквально уверено в победе творения Тарантино.

Фильм "Однажды в Голливуде" Фото: hindustantimes.com

Вторым по шансам у букмекеров стоит фильм "1917" режисера Сема Мендеса с котировкой 3.25. За ним с небольшим разрывом следует комедийно-драматическая кинокартина "Паразиты" (5.00) и психологический триллер "Джокер" (9.00). На остальные фильмы ставят с очень большим отрывом.

Фильм "1917" Фото: flickeringmyth.com

Фильмы "Паразиты" и "Джокер"

В номинации "Лучшая режиссура" лидирует создатель фильма "1917" Сэм Мендес – 1.73. Не очень далеко по ставкам от лидера номинации находится Пон Джун Хо ("Паразиты") – 3.25.

Сэм Мендес Фото: vertigo.com.ua

В номинации "Лучшая актриса" безусловно лидирует Рене Зеллвегер ("Джуди"), чья игра оценивается коэффициентом 1.20. В номинации "Лучший актер" никому из конкурсантов не оставляет ни единого шанса Хоакин Феникс ("Джокер") – 1.05.

Рене Зеллвегер в фильме "Джуди" Фото: vogue.ua

Хоакин Феникс в фильме "Джокер" Фото с YouTube

В номинации "Лучшая мужская роль второго плана" лидирует Брэд Питт ("Однажды в Голливуде") – 1.12. А в номинации "Лучшая женская роль второго плана" лидирует актриса Лора Дерн ("Брачная история") – 1.17.

Брэд Питт в фильме "Однажды в Голливуде" Фото: spletnik.ru

Лора Дерн в фильме "Брачная история" Фото: ukrinform.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, кинокритики назвали лучшие фильмы, снятые за прошедшие десять лет. Рейтинг картин опубликовало авторитетное издание World of Reel путем опроса 250 критиков и представителей киноиндустрии.

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