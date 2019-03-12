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"Ноги от ушей": Никитюк похвасталась пикантным снимком с яхты

1.8тЧитать материал на украинском

Украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников новым снимком в купальнике.

Она позировала на яхте во время отдыха в Египте, а фотографию опубликовала в своем Instagram, чем вызвала бурю эмоций.

"Ребятки, сегодня мы отправились на снорклинг... Ну это то, что от насморка. Красное море – Forever! Ну вы в курсе", – написала она.

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Пользователи заметили, что у Никитюк отличная фигура. Многим также понравился слитный купальник телеведущей.

"Ну нельзя же такие классные фото выставлять", "Аккуратно, акул никто не отменял", "Ноги от ушей, талия, как у осы, огонь", "Купальник шикарный, как и вы", "Купальник – вау", – написали поклонники в комментариях.

"Ноги от ушей": Никитюк похвасталась пикантным снимком с яхты
"Ноги от ушей": Никитюк похвасталась пикантным снимком с яхты
"Ноги от ушей": Никитюк похвасталась пикантным снимком с яхты

"Ноги от ушей": Никитюк похвасталась пикантным снимком с яхты

instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Никитюк вызвала противоположную реакцию, показав снимок в откровенном платье, под которое не надела нижнее белье. Из-за этого поклонники были смущены, ведь грудь буквально вываливались из одежды.

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Персона
Леся Никитюк
Место
Египет
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