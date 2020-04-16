"Ноги эффектнее, чем у Глюкозы!" Раздетый Ургант произвел фурор в сети

Российский телеведущий Иван Ургант и певица Глюкоза (Наталья Ионова) приняли участие в популярном челлендже, надев подушку вместо одежды на голое тело.

В таком виде они появились в шоу "Вечерний Ургант", гостьей которого стала Глюкоза. Соответствующее видео было опубликовано на официально странице программы в Instagram (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Иван Ургант и Глюкоза Фото: instagram/glukozamusic

"Добрый вечер, друзья! Я сразу извиняюсь за такой идиотский вид, мы с Наташей решили просто для себя сделать челлендж с подушками. Но нашу одежду всю украли и нам не в чем теперь выходить в студию... Трусики я тоже снял", – сказал Ургант на видео.

Глюкоза и Иван Ургант Фото: instagram/vecherniy_urgant

Глюкоза и Иван Ургант Скриншот с видео

Отметим, что многие подписчики обратили внимание на то, что телеведущий смотрится лучше в этом образе, чем его гостья.

"Тот случай, когда ноги Урганта смотрятся эффектней, чем Глюкозы", "Какие красивые ноги у Ивана", "Иван лучше Глюкозы", "Глюкозе должно быть стыдно стоять возле Ивана. Ей далеко до его ног, да и к фигуре тоже", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Иван Ургант посмеялся над фотографией телеведущего Дмитрия Шепелева, на которой он позировал голым в душе.