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16 апреля • обновлено в 12:40
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"Ноги эффектнее, чем у Глюкозы!" Раздетый Ургант произвел фурор в сети

1.4т
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Российский телеведущий Иван Ургант и певица Глюкоза (Наталья Ионова) приняли участие в популярном челлендже, надев подушку вместо одежды на голое тело.

В таком виде они появились в шоу "Вечерний Ургант", гостьей которого стала Глюкоза. Соответствующее видео было опубликовано на официально странице программы в Instagram (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Иван Ургант и Глюкоза

Иван Ургант и Глюкоза

Фото: instagram/glukozamusic

"Добрый вечер, друзья! Я сразу извиняюсь за такой идиотский вид, мы с Наташей решили просто для себя сделать челлендж с подушками. Но нашу одежду всю украли и нам не в чем теперь выходить в студию... Трусики я тоже снял", – сказал Ургант на видео.

Глюкоза и Иван Ургант

Глюкоза и Иван Ургант

Фото: instagram/vecherniy_urgant

Глюкоза и Иван Ургант

Глюкоза и Иван Ургант

Скриншот с видео

Отметим, что многие подписчики обратили внимание на то, что телеведущий смотрится лучше в этом образе, чем его гостья.

"Тот случай, когда ноги Урганта смотрятся эффектней, чем Глюкозы", "Какие красивые ноги у Ивана", "Иван лучше Глюкозы", "Глюкозе должно быть стыдно стоять возле Ивана. Ей далеко до его ног, да и к фигуре тоже", – написали люди.

"Ноги эффектнее, чем у Глюкозы!" Раздетый Ургант произвел фурор в сети
"Ноги эффектнее, чем у Глюкозы!" Раздетый Ургант произвел фурор в сети
"Ноги эффектнее, чем у Глюкозы!" Раздетый Ургант произвел фурор в сети
"Ноги эффектнее, чем у Глюкозы!" Раздетый Ургант произвел фурор в сети

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Иван Ургант посмеялся над фотографией телеведущего Дмитрия Шепелева, на которой он позировал голым в душе.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Кристина Долматова
Персоны
Глюкоза Иван Ургант
Место
Россия
Теги
Новости России шоу шоу-бизнес
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