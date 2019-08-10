Но "нах*й короля" не послал: рэпер Face выступил с речью

Рэпер Face 10 августа выступил на сцене во время митинга в Москве под лозунгом "Вернем себе право на выборы".

Он поблагодарил всех присутствующих на мероприятии и исполнил песню "Салам" из нового альбома, хотя власти РФ были против музыки на протестах.

"Я хочу сказать спасибо каждому, кто сюда сегодня пришел. Спасибо всем, кто поддерживает "Отпускай" и "Допускай". Я сказал чушь про эту ситуацию, связав ее с политикой. Я не люблю власть человека над другим человеком. Но я выступаю за свободу и поэтому сейчас здесь", – сказал рэпер со сцены.

Face на митинге "Говорит Москва"

Но тем не менее, Face решил опустить слова "На*уй короля" из песни, таким образом никак не задев чувств того, против кого и был созван этот митинг. Однако, пока артист выступал, к сцене аккуратненько стянули огромное количество омоновцев.

Face поет на митигнге

Омоновцы возле сцены Ведомости

На акцию протеста пришло много знаменитостей. Тем временем, на выступлении Егора Крида во время фестиваля, организованного властями, почти никого не было.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Акции протеста в Москве начались после того, как городская избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму 18 независимых кандидатов, в том числе, соратников оппозиционера Алексея Навального.

В субботу, 27 июля, в Москве собрался мирный митинг. Силовики жестко разогнали участников акции: людей толкали и били дубинками, заламывали руки, тянули по асфальту.

В Совете Европы осудили Россию за массовые задержания и жестокий разгон митинга.

МИД Украины назвало Россию страной-изгоем за насилие над участниками мирного протеста.

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