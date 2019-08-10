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Но "нах*й короля" не послал: рэпер Face выступил с речью

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Рэпер Face 10 августа выступил на сцене во время митинга в Москве под лозунгом "Вернем себе право на выборы".

Он поблагодарил всех присутствующих на мероприятии и исполнил песню "Салам" из нового альбома, хотя власти РФ были против музыки на протестах.

"Я хочу сказать спасибо каждому, кто сюда сегодня пришел. Спасибо всем, кто поддерживает "Отпускай" и "Допускай". Я сказал чушь про эту ситуацию, связав ее с политикой. Я не люблю власть человека над другим человеком. Но я выступаю за свободу и поэтому сейчас здесь", – сказал рэпер со сцены.

Face на митинге

Face на митинге

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Но тем не менее, Face решил опустить слова "На*уй короля" из песни, таким образом никак не задев чувств того, против кого и был созван этот митинг. Однако, пока артист выступал, к сцене аккуратненько стянули огромное количество омоновцев.

Face поет на митигнге

Face поет на митигнге

Омоновцы возле сцены

Омоновцы возле сцены

Ведомости

На акцию протеста пришло много знаменитостей. Тем временем, на выступлении Егора Крида во время фестиваля, организованного властями, почти никого не было.

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Место
Россия Москва
Теги
протест рэпер митинг Новости России шоу-бизнес
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