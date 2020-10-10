Нина Матвиенко празднует день рождения: интересные факты из жизни артистки

Известная украинская и советская певица Нина Матвиенко 10 октября празднует свой день рождения – звезде исполняется 73 года.

Матвиенко любят не только за проникновенный вокал, но и за душевное исполнение и благородства духа.

В честь дня рождения певицы OBOZREVATEL решил рассказать интересные и малоизвестные факты о знаменитости.

Нина Матвиенко родилась в селе Неделище на Житомирщине и была пятым ребенком из одиннадцати детей.

Будущая знаменитость училась в школе-интернате, а на каникулы возвращалась в село и нанималась пасти коров.

Первой работой у Матвиенко был завод, где она была крановщицей.

В 21 год будущая звезда стала солисткой Украинского народного хора им. Веревки.

Кроме пения Матвиенко также занималась спортом. Она была баскетболисткой и волейболисткой и даже достигла высот в метании гранаты.

В 24 - вышла замуж за художника Петра Гончара. У Нины - двое сыновей и одна дочка.

"Счастье - когда люди идут за ручку и улыбаются. Счастье - когда смеются дети. Счастье - когда поет душа. Счастье - когда есть семья, когда можно всем вместе сесть за стол. И, конечно, счастье - когда мир, когда люди не убивают друг друга", - признавалась артистка в одном из интервью.

В свободное время от пения, звезда обожает вязать крючком.

Матвиенко уже давно отказалась от мяса и алкоголя, а любимый ее напиток – горячее молоко.

Несмотря на возраст Матвиенко еще не собирается уходить со сцены. Поэтому даже сейчас певица активно дает свои концерты.

"Я давно стою на сцене... Нельзя артистам задавать тон их жизни. Когда человек замолкает, он просто гибнет. Нужно вообще благословлять тех, кто еще может петь", - рассказывала в одном из интервью звезда.

Как сообщает OBOZREVATEL, ранее Нина Матвиенко получила награду от президента Украины Владимира Зеленского.