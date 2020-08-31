Нина Матвиенко, Комаров и Танчинец получили награды от Зеленского

Президент Владимир Зеленский вручил звание "Заслуженный артист Украины" солисту группы "BEZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергею Танчинцю, а Нина Матвиенко получила Орден княгини Ольги II степени.

Торжественная церемония награждения почетными отличиями состоялась 31 августа в Киеве. Для 38-летнего Танчинця звание заслуженного артиста стало первой государственной наградой, а 72-летняя певица в 1997 году уже получала Орден княгини Ольги III степени (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Также Зеленский отметил и ведущего программы "Світ навиворіт" Дмитрия Комарова. Путешественника наградили званием "Заслуженный журналист Украины".

Добавим, что Сергей Танчинец вместе с группой посещал зону боевых действий. Весной 2014 года состоялся ряд концертов коллектива под лозунгом "Без войны".

Зеленский отметил наградой Сергея Танчинця скриншот видео

Нина Матвиенко – народная артистка Украины, принимала участие в Оранжевой революции и Евромайдане. Певицу неоднократно отмечали за большой вклад в развитие украинского искусства и за активную культурно-творческую деятельность.

Дмитрий Комаров – украинский журналист, автор и ведущий программы "Світ навиворіт", первый выпуск которой вышел в 2010 году. В 2016-м Дмитрий вместе с оператором программы покорили Айленд-Пик, установив на вершине (6189 м) флаг Украины.

Смотрите видео торжественной церемонии:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звание "Заслуженный артист Украины" получил исполнитель Михаил Хома (DZIDZIO) и лидер групп "Ляпис Трубецкой" и Brutto, белорус Сергей Михалок.