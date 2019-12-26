Нина Кирсо перед инсультом виделась с Зеленским и была поражена

Певица, бывшая солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо до инсульта встречалась с Владимиром Зеленским.

В Инстаграм Кирсо от 31 мая 2018 года есть селфи Кирсо и Зеленского.

"Вова - это ЧТО-ТО!!! СУПЕР ЭНЕРГЕТИКА!!!!!!...." - подписала снимок певица.

1 июня 2018 года у нее случился инсульт. Она впала в кому.

В ноябре 2019 года КП в Украине узнала у солиста "Фристайла" Сергея Кузнецова, что со здоровьем у Кирсо все так же плохо.

"К сожалению, нет положительных новостей касательно здоровья Нины. Врачи говорят, что организм крепкий, а там уже как Бог даст", - заявил Кузнецов изданию.

На днях продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин обратился к Зеленскому с просьбой насчет Кирсо.

Как сообщал OBOZREVATEL, Разин обращался к Зеленскому по поводу Кирсо также в августе 2019 года.

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