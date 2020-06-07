Российский рэпер Niletto высказался против возможности усыновления детей однополыми парами и призвал поклонников проголосовать за соответствующие изменения в Конституции РФ.

Такой ролик появился на Instagram-странице музыканта, однако вскоре был удален. Как выяснилось, этот пост был наказанием для рэпера в YouTube-шоу Comment Out (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Niletto (Даниил Прытков) instagram.com/niletto_official

Niletto был вынужден зачитать текст, в котором заявлялось, что поправки необходимо принять, "чтобы геи не усыновляли наших детей". "Любишь Родину, голосуй за поправки", – подытожил в видео россиянин.

Задание в шоу высмеивало нашумевший пропагандистский ролик издания РИА ФАН, которою связывают с "фабрикой троллей".

Комик Александр Гудков, один из авторов и основателей Comment Out, пояснил в своем Instagram-аккаунте, что видео Niletto действительно является заданием в шоу.

"Понятно, что это наказание. Понятно, что оно неадекватное. Оно и называется "наказание". И общество, и конкретно поклонники Дани Отреагировали адекватно! Все верно! Это же правильно! Никто из наших гостей в реальной жизни никогда бы не выложил никакой из этих постов", – написал Гудков.

Он добавил, что "таким трэшовым образом мы стараемся привлечь внимание к проблемам сегодняшнего дня".

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России показали ролик об усыновлении ребенка гей-парой, который направлен в поддержку изменений в Конституцию. Он вызвал негативную реакцию россиян. В нем показано, как мальчика из детского дома усыновляет однополая пара в 2035 году. По сюжету, в стране не приняли поправки к Конституции, в одной из которых предлагается закрепить понятие брака как союза мужчины и женщины.

Скандальный видеоролик, выпущенный "Федеральным агентством новостей", высмеял телеведущий Иван Ургант и его коллеги по шоу "Вечерний Ургант" Дмитрий Хрусталев и Александр Гудков.

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