Никто не умер за Крым? Винник извинился перед украинцами

Украинский певец Олег Винник, оскандалившийся участием в клипе с крымнашистами, извинился перед родственниками тех, кто погиб в аннексированном Крыму.

Во вторник, 1 октября, он дал соответствующую пресс-конференцию, в ходе которого в очередной раз ушел от главного вопроса, который интересует украинцев: "Чей полуостров?" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Я хочу извиниться перед семьями этих воинов, которые погибли во время оккупации Крыма, или вообще за Крым, или в Крыму. Это я прочитал сразу после того, как узнал, что я не владею информацией. Это не говорит о том, что я хочу кого-то обидеть. Не дай Бог, потому что это очень болезненные для меня вещи. Я тогда правда сказал то, что я знал. Но я прочитал, и это факт, за это я хочу извиниться перед семьями и сочувствую, и вместе с вами несу эту боль", – ответил Винник.

Олег Винник ответил, чей Крым Кадр из видео

В ходе пресс-конференции он также не смог ответить, считает ли Россию страной агрессором.

"Вы хотите услышать, что я считаю, а я все-таки хочу, чтобы услышали люди, которые имеют право в нашей стране решать судьбу нашей страны, мира. Президент, наша власть", – ответил Винник.

Он также пояснил, что не будет давать концерты в Крыму, потому что держит свое слово. Также Винник признался, что его часто приглашают в страну-агрессор, но он отказывается туда ехать.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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