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1 октября • обновлено в 22:03
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Никто не умер за Крым? Винник извинился перед украинцами

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Украинский певец Олег Винник, оскандалившийся участием в клипе с крымнашистами, извинился перед родственниками тех, кто погиб в аннексированном Крыму.

Во вторник, 1 октября, он дал соответствующую пресс-конференцию, в ходе которого в очередной раз ушел от главного вопроса, который интересует украинцев: "Чей полуостров?" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Я хочу извиниться перед семьями этих воинов, которые погибли во время оккупации Крыма, или вообще за Крым, или в Крыму. Это я прочитал сразу после того, как узнал, что я не владею информацией. Это не говорит о том, что я хочу кого-то обидеть. Не дай Бог, потому что это очень болезненные для меня вещи. Я тогда правда сказал то, что я знал. Но я прочитал, и это факт, за это я хочу извиниться перед семьями и сочувствую, и вместе с вами несу эту боль", – ответил Винник.

Олег Винник ответил, чей Крым

Олег Винник ответил, чей Крым

Кадр из видео

В ходе пресс-конференции он также не смог ответить, считает ли Россию страной агрессором.

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"Вы хотите услышать, что я считаю, а я все-таки хочу, чтобы услышали люди, которые имеют право в нашей стране решать судьбу нашей страны, мира. Президент, наша власть", – ответил Винник.

Он также пояснил, что не будет давать концерты в Крыму, потому что держит свое слово. Также Винник признался, что его часто приглашают в страну-агрессор, но он отказывается туда ехать.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Видео по теме:

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Олег Винник
Место
Украина
Тег
скандалы
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
А кто их замочил интересно?Понятно.что хотели спровоцировать бойню,и кому она была выгодна как не рагулятине,надеялись,что воиска начнут палить,и будет""кровавая анеХсия Криму""обломались питоры.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
когда за погибших беркутовцев извиняться начнете? лицемеры вы бесчестные.
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Plotnikov Alex, ты так с ними любезно ...
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Крым мирно по желанию жителей полуострова вернулся в Россию. Его временное нахождение в составе недоразумения-попрошайки закончилось.
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