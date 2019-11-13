"Никто не должен плакать": Нетта Барзилай под обстрелами спасла свадьбу израильтянам

Победительница Евровидения-2018 Нетта Барзилай (Netta) поддержала незнакомых людей, явившись к ним на свадьбу, которая чуть не расстроилась из-за ракетных обстрелов из сектора Газа.

Служба тыла запретила проводить шумные мероприятия, из-за чего торжество оказалось под угрозой , передает израильское издание на иврите Ynet (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

В частности, молодоженам пришлось отказаться от свадьбы мечты из-за непрекращающихся обстрелов, совершаемых террористическими группировками "Исламский джихад" и "Моджахеды". Невеста, Эфрат Эльхадад, которая также является радиоведущей, была очень расстроена.

Барзилай спасла свадьбу под обстрелами ynet

Узнав об этом, Нетта заявила, что "никто не должен плакать в день своей свадьбы" и отправилась на мероприятие. Гости, ровно, как и жених с невестой, были потрясены выходом Барзилай, которая устроила для пары настоящий праздник.

.Невеста Эфрат Эльхадад сторис / instagram/efratelhadad

"Как и другие израильтяне, я следила за происходящим в новостях – и услышала про эту пару и воскликнула: в такую пору все израильтяне должны помогать друг другу. Собрала свою команду, и мы поехали порадовать молодых и их гостей. Из-за обстрелов у меня тоже серьезно поменялись планы, отменились мероприятия. И когда я увидела этих ребят, которые грустили из-за неудавшейся свадьбы, я просто встала с дивана", – рассказала Нетта.

Нетта Барзилай спасла свадьбу walla

По словам Барзилай, обычно она не выступает на свадьбах, но история Эфрат и ее жениха Элирана запала певице в душу.

На мероприятии гости снимали звезду на телефоны, а в конце выступления скандировали: "Нетта", выражая благодарность певице за то, что не осталась равнодушной.

Нетта Барзилай вызвала восторг на свадьбе сторис / instagram/efratelhadad

Свадьба Эфрат и Элирана, на которую пришла Нетта сторис / instagram/efratelhadad

Свадьба под обстрелами сторис / instagram/efratelhadad

Свадьба, на которую пришла Нетта Барзилай сторис / instagram/efratelhadad

נטע ברזילי הגיעה בהפתעה לחתונה של אפרת ולירן בבאר שבע, אחרי שנאלצו לבטל את האירוע המקורי ולקיים חתונה מצומצמת יותר.

(צילום: יגאל ברמן) pic.twitter.com/IcHW9ipeFu — Ran Boker רן בוקר (@ranboker) November 12, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 12 ноября Армия Обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала одного из лидеров террористической организации "Исламский Джихад" Баху Абу аль-Ату, который был ответственным за множество обстрелов страны. Операция была спланированной и утвержденной на высшем уровне.

В ответ военное крыло "Исламского джихада" в Газе бригада "Аль-Кудс" и "Моджахеды" начали беспрерывно запускать в направлении Израиля ракеты. 13 ноября обе группировки взяли на себя ответственность минимум за 20 запусков по Сдероту и Ашкелону.

В связи с обострившейся ситуацией Служба тыла отменила занятия в учебных заведениях и порекомендовала отказаться от масштабных мероприятий.

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