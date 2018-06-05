Николай Бойченко умер: где и когда пройдет прощание с хореографом

Стало известно, где и когда пройдет прощание с украинским танцором, хореографом и режиссером популярных шоу "Україна має талант", X-Factor, "Танцюють Всі" Николаем Бойченко, который умер 1 июня.

Украина прощается с гением танца сегодня, 5 июня, сообщила на своей странице в Facebook коллега Бойченко Даша Маликова.

"Друзья, знакомые и все, кто желает проститься с Коленькой!!! 05.06.2018 в 11:00 в Выдубицком монастыре будет происходить отпевание! Похороны Николая будут на кладбище в с. Хотяновка! Вы сможете проститься с ним как в монастыре, так и на кладбище", – написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бойченко скончался в возрасте 32 лет. Смерть Бойченко стала настоящим шоком для его коллег - известные украинцы и друзья артиста выразили свою печаль в постах в соцсети.