Николай Баграев: Большинство событий в этом году прошло под эгидой цифры 5

Учредитель телеканалов М1 и М2, глава наблюдательного совета радиогруппы "Тавр Медиа", основатель компании "Таврийские Игры" Николай Баграев пришел в гости к OBOZREVATEL, чтобы подвести итоги 2019 года

- Николай Георгиевич, есть традиция в конце года подводить его итоги. Но я Вам предлагаю расширить временные рамки и поговорить о последних 5 годах в украинском шоу-бизнесе. Ведь в 2019-м цифра 5 частенько появлялась в Вашей жизни.

- Совершенно верно. Можно сказать, что большинство событий в этом году, как личных, так и рабочих прошло под эгидой цифры 5. Это и мой 55-летний юбилей, и 5-й "Великий Весняний концерт", и 5-е "Велике Весілля", и, конечно же M1 Music Awards П’ять. Поэтому считаю вполне логичным подвести итоги за 5 лет.

- Строить планы на 5 лет, по Вашему, это оптимальный срок или осталась привычка с прежних времен, когда Вы работали в комсомоле?

- Я уверен, что процентов 50 читателей не знакомы с термином "комсомол". Вам придется давать ссылочку с расшифровкой. На самом деле, 5 лет – это хороший срок, чтобы увидеть первые результаты работы и убедиться в правильности выбранного курса. И то, что в 20-м веке достижения у нас измерялись пятилетками – видимо, не случайно.

- Какую стратегическую цель Вы поставили для своей пятилетки?

- Создать своеобразную экосистему, которая помогала бы развитию украинской музыкальной индустрии.

- Экосистема, в смысле, экономическая?

- Эко в данном случае и экономическая, и эко – как природная система, которая помогает рождаться и развиваться талантливым людям, которые связывают свою жизнь с музыкой. В отличие от медицинского ЭКО, наша система естественна, а не искусственна. Ее главные предназначения - находить, развивать и поощрять музыкантов.

- Из чего же состоит Ваша система, как она работает?

- Что нужно шоу-бизнесу? В первую очередь, хороший артист, который вместе со своей командой создаст хороший музыкальный продукт, который превратится в аудиохит для радио, рейтинговый видеоклип для ТВ и Интернета, и который впоследствии станет элементом шоу, на которое захотят покупать билеты. Чтобы получить хорошего артиста нужно заметить его талант еще в ребенке. Для этого мы возродили детский фестиваль "Черноморские Игры", который славится сильным вокальным конкурсом и является уникальной школой для детей, которые хотят выбрать профессию артиста. Да и не только артиста. Из участников "Черноморских Игр" вырастают и звукорежиссеры, и аранжировщики, и композиторы, и дизайнеры, и пиарщики, и менеджеры артистов… В общем, с большинством профессий, которые есть в шоу-бизнесе, можно на практике познакомиться на "Черноморских Играх". И сделать свой выбор.

Следующей ступенькой у нас идет молодежь. Для молодых исполнителей мы проводим конкурс новой украинской песни "Хит-конвеер" от телеканала М2. Здесь интересный момент. На этом конкурсе мы встречаем не только массу новых интересных исполнителей, но и слышим сотни новых песен. Ведь в конкурсе участвуют только новые песни, не засвеченные ранее в медиапространстве. "Хит-конвеер" – это такой себе трамплин в шоу-бизнес. Ведь победитель получает раскрутку на миллион, куда входит съемка клипа, его ротация на ТВ, ротация песни на радио. К финалистам тоже приходит известность, ведь финал конкурса показывается в прямом телеэфире на всю страну. Кто-то находит своего продюсера еще на этапе отборочных туров. "Хит-конвеер" – хорошая возможность для молодых музыкантов.

- Вы сказали, главные предназначения Вашей экосистемы - находить, развивать, поощрять. С первыми двумя пунктами мы разобрались. А для поощрения, я так понимаю, существуют музыкальные премии…

- Совершенно верно. К сожалению, в Украине их очень мало. Мы проводим их две. "Золота Жар-птиця" - для поощрения исполнителей, ротирующихся на канале украинской музыки М2 и M1 Music Awards – как музыкальный итог года. При этом M1 Music Awards – это гораздо больше, чем церемония награждения лучших украинских исполнителей. Это премия, которая объединяет в себе мотивирующий момент в виде вручения статуеток и грандиозное музыкальное технологическое шоу.

- Я был на всех пяти M1 Music Awards. Действительно здорово и всегда по-разному. Это правда, что все реализовывается украинскими специалистами?

- Вы знаете, я не проверял паспорта всех 2100 человек, задействованных в этом проекте. Но то, что все команды, и творческие, и технические – украинские – это факт.

- Много было критики и завистливых комментариев после M1 Music Awards?

- Конструктивной критики – единичные случаи. И мы очень благодарны тем, кто поделился с нами своей позицией. А в остальном – все стабильно предсказуемо. Выигравшие хвалят, не выигравшие – критикуют. Ничего нового. Также абсолютно привычны и ожидаемы для нас вопросы в стиле "почему среди номинантов нет того или иного артиста?" Такие люди, видимо, не совсем знакомы с правилами премии. И я в который раз повторяю: M1 Music Awards – премия для украинских артистов по версии телеканала М1. Не по версии соцсетей, а по версии M1 Music Awards! Точка.

По сравнению с количеством положительных отзывов и публикаций в СМИ, можно сказать, что критики и не было.

- Насколько важно наличие медиаресурса в работе Вашей экосистемы?

- Это то, без чего было бы бессмысленно ее создавать. Конечным потребителем музыкального продукта является зритель или слушатель. Без М1, М2, радиостанций Тавр медиа было бы невозможно ознакомить такое количество людей с украинским музыкальным продуктом. Но мы масштабируемся не только в собственных проектах, но и в медиапространстве. Диджитализация нам не чужда. Различные приложения, соцсети, мессенджеры – все это мы используем. Ну и большое спасибо OBOZREVATEL за сотрудничество. Иметь среди партнеров лучшее интернет-издание это круто.

- Кстати, диджитализация помогла Вам усилить поддержку артистов в плане анонсирования концертов и туров? На цифровых носителях РТМ Украина рекламы концертов стало намного больше.

- Конечно, у цифровых носителей возможностей во много раз больше. Только за одну минуту на одном носителе можно показать до 10 макетов. А раньше наклеил и висит месяц. На скроллах менялось до 5 сюжетов. Так что, да, благодаря диджитализации РТМ Украина стал рекламировать гораздо больше музыкальных событий.

- М1 и М2 будут продолжать показывать концерты организованные не Вашим холдингом?

- Безусловно. Прямые включения, полные версии, нарезки ключевых музыкальных событий в Украине вы увидите на этих каналах. Надеюсь, этих событий будет все больше и больше. И больше становится исполнителей, которые готовы замахнуться на стадион. Это радует.

- Кстати, в прошлом месяце Вы вошли в ВАМП ( Всеукраїнська Асоціація Музичних Подій ). Чего хотите добиться с помощью этой организации?

- Я вступил в ВАМП как основатель компании "Таврийские Игры". Также членами ассоциации уже стали руководители более 20-ти организаций, занимающихся крупными ивентами. Там есть и представители фестивалей, и продюсеры, и владельцы концертных площадок. Мы предлагаем всем ключевым участникам рынка объединяться, чтобы вместе отстаивать профессиональные интересы и развивать рынок музыкальных событий. На мой взгляд, главная задача нашей ассоциации – лоббировать интересы украинской музыкальной индустрии во всевозможных институциях, повышать организационный уровень мероприятий, улучшить условия работы для всех участников рынка. Надеюсь, общими усилиями у нас все получится.

- В следующей пятилетке мы увидим все те же 6 фирменных проектов Вашего холдинга или все же появится новый, 7-й?

- Очень близко к тому, что появится 7-й. Но и остальные 6 будут видоизменяться, удивлять и, надеюсь, радовать.

- Со Дня Святого Николая началась череда новогодних праздников. Что пожелаете нашим читателям?

- Желаю всем мира, здоровья, благополучия в семьях. Чтобы у вас были поводы и возможности отдыхать и веселиться. А если вы это будете делать на наших мероприятиях, буду безумно рад!

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