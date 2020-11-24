Николь Кидман стала лицом обложки Glamour и рассказала о трудностях за 30 лет карьеры в Голливуде

Голливудская актриса 53-летняя Николь Кидман снялась для новой обложки журнала Glamour и рассказала о своей 30-летней карьере.

Также она поделилась подробностями съемки популярного сериала "Отыграть назад". Об этом стало известно на сайте издания.

"Что интересно в "Отыграть назад", так это грандиозное открытие: действительно ли отношения, в которых я состою, те, в которых я хочу быть? Сейчас это очень актуально. Это как раз о тех мыслях, когда приходится проводить все время с человеком, который оказался вовсе не тем, каким казался. Я думаю, что психологическая глубина сериала заключается в том, что все далеко не так, как казалось Грейс и жизнь, которой она жила, оказалась ненастоящей. Это ужасно", – сообщила Кидман.

По словам актрисы, играть такую роль в сериале было очень сложно.

"Но это моя работа. Например, как у боксера. Когда боксер выходит на ринг, ему говорят: "Ты должен нокаутировать этого человека". А теперь тебе нужно выйти за пределы ринга и во время прогулки по улице никого не бить", – отметила знаменитость.

Она добавила, что ее работа, прежде всего, это психологическая дисциплина.

"Вам, как актеру, говорят: "Я хочу, чтобы вы исследовали все грани эмоций и психологии. Но затем вернись в свою реальную жизнь и будь совершенно нормальной". Это может быть очень утомительно, поскольку я поглощаю много эмоций. Именно поэтому мне пришлось найти способ уравновешивать все это", – рассказала Кидман.

Как сообщал OBOZREVATEL, на канале НВО вышел долгожданный мини-сериал "Отыграть назад", в главной роли которого появилась Николь Кидман.