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25 ноября • обновлено в 14:49
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"Никогда не спонсировала войну!" У Ротару унизились перед пропагандистами на КремльТВ

2.1т
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Концертный директор украинской певицы Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что артистка никогда не спонсировала АТО.

Так, в эфире российской передачи "60 минут" обсуждали приезд Ротару на "Песню года-2019", который уже вызвал скандал в сети.

"Никогда не спонсировала войну!" У Ротару унизились перед пропагандистами на КремльТВ

Интер

Новости
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В России многие негативно относятся к тому, что певица выступит на "Песне года". Якобы в прошлом году Ротару уже "кинула" РФ, не приехав на концерт, а также спонсировала АТО.

Концертный директор украинской артистки решил оправдаться перед россиянами:

"София Ротару никогда не спонсировала АТО и не посылала банки с вареньем. То интервью сестры Лиды - полная подстава и ложь журналистов желтой прессы. София Михайловна абсолютно миролюбивый человек. Она никогда бы не спонсировала войну. У нее есть кого спонсировать. У нее пять сестер и братьев, у нее внуки, у нее дети. Внуков надо поставить на ноги, и их она спонсирует. Поэтому все высказывания о том, что она спонсировала войну - абсолютная ложь".

"Никогда не спонсировала войну!" У Ротару унизились перед пропагандистами на КремльТВ

Ukranews

Также, по словам Лаврова, в прошлом году Ротару не приехала на "Песню года" вовсе не из-за своей гражданской позиции, а потому что боялась провокаций:

"И что касается заработков в России тоже хочу пояснить. В этом году артистка приезжает на "Песню года", которая всегда была бесплатной для всех артистов. И София Михайловна в том числе бесплатно работает на "Песне года". В прошлом году Порошенко пытался ввести военное положение в Украине, и он его сделал. Мужчины от 18 до 60 лет не могли выезжать из Украины. И это случилось именно в тот день, когда Софие Михайловне нужно было вызжать на "Песню года" в поезде. И мы побоялись провокаций, потому что с поезда могли снять звукорежиссеров, балет, мужчину-администратора. И она по причинам мотивированным не смогла приехать".

"Никогда не спонсировала войну!" У Ротару унизились перед пропагандистами на КремльТВ

КП

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году Ротару отказалась от участия в масштабном концерте "Песня года-2018" в России из-за введения в Украине военного положения, обстрела страной-агрессором украинских кораблей и захватом военнопленных.

Недавно стало известно, что артистка примет участие в съемках музыкальной премии "Песня года", а также выступит на фестивале "Легенды ретро FM". В России накинулись на Ротару, упрекнув в желании заработать денег.

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Автор
Анна Михно
Персона
София Ротару
Место
Россия
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Oluschenko Ostap
Oluschenko Ostap
одной дупой на двух стульях бабця усидеть желает...
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